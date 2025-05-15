SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.