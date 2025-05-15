Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
09:08
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı bölgeler kısa sürmesi beklenen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...