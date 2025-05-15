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Haberler Galeri SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:08

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı bölgeler kısa sürmesi beklenen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde bu hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için hafta sonu uyarısı! O tarihlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Rüzgarın yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.