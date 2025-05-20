SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60’a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

YIL SONUNDA MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ İÇİN TAHMİNLER BELLİ OLDU

Nisan ayı Para Politikaları toplantısından sürpriz faiz artırım kararının çıkmasıyla politika faizi yüzde 46 bandına çekildi. Merkez Bankası'nın kararının ardından 9 Mayıs haftasında 3 aya kadar mevduatlarda uygulanan faiz yüzde 58'e yükseldi. 14 Mart ile biten haftada yüzde 49,91 olarak uygulanan faizle şu anki faizler arasında 8 puanlık bir fark ortaya çıkıyor.