Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:15
SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60'a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap
Merkez Bankası 19 Mart sonrası bir önceki toplantıda yüzde 42,5'e düşürdüğü faizleri yüzde 46'ya çıkararak yeniden sıkılaştı. Faiz politikalarındaki duruş TL mevduat faizlerinin yatırımcı lehine yükselmesine kapı açtı. Mevduatta faizleri bankalarda ortalama yüzde 52'ye çıktı. Yıl sonunda enflasyon ve faiz beklentilerine göre yatırımcı yüzde kaç kar edecek?