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Haberler Galeri SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60'a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:15

SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60'a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

Merkez Bankası 19 Mart sonrası bir önceki toplantıda yüzde 42,5'e düşürdüğü faizleri yüzde 46'ya çıkararak yeniden sıkılaştı. Faiz politikalarındaki duruş TL mevduat faizlerinin yatırımcı lehine yükselmesine kapı açtı. Mevduatta faizleri bankalarda ortalama yüzde 52'ye çıktı. Yıl sonunda enflasyon ve faiz beklentilerine göre yatırımcı yüzde kaç kar edecek?

SEVDE NUR DEMİR
SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60’a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

TL mevduat faizleri ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla yatırımcıya cazip fırsatlar sunuyor. Bankalar yükselen politika faizi ile mevduat faizlerini yeniden yüzde 50'nin üzerine taşıdı. 17 Nisan Para Politikaları Kurulu tarafından açıklanan politika faizi beklentileri değiştirdi.

SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60’a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile mart ayında politika faizlerini yüzde 42,5'e çekti. Aynı dönemde mevduat faizleri yüzde 50'nin altına geriledi. Siyasi gelişmelerin ardından Türk Lirasını destekleme ve piyasalarda gerçekleşebilecek dalgalanmaları önlemek adına Merkez Bankası 20 Mart tarihinde takvim dışı bir toplantı gerçekleştirdi. Gecelik borç verme faizleri yüzde 44'ten yüzde 46'ya çıkarıldı.

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SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60’a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

YIL SONUNDA MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ İÇİN TAHMİNLER BELLİ OLDU

Nisan ayı Para Politikaları toplantısından sürpriz faiz artırım kararının çıkmasıyla politika faizi yüzde 46 bandına çekildi. Merkez Bankası'nın kararının ardından 9 Mayıs haftasında 3 aya kadar mevduatlarda uygulanan faiz yüzde 58'e yükseldi. 14 Mart ile biten haftada yüzde 49,91 olarak uygulanan faizle şu anki faizler arasında 8 puanlık bir fark ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60’a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 30 olurken yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 42,96 olarak açıklandı. Tahminler doğrultusunda faizlerin yüzde 42 civarından seyretmesi halinde yılın kalan kısmı yani 225 günlük mevduat faizi getirisi yüzde 22,13'e denk geliyor. Mevduat faizlerine uygulanan yüzde 12'lik stopaj çıkarıldıktan ortaya çıkan bu oranlar bankadan bankadan değişebiliyor.

SON DAKİKA! Mevduat faizleri yüzde 60’a dayandı: 225 günde ne kadar getiri sağlayacak? Bankada parası olanlar için yeni hesap

Merkez Bankası verilerine göre, mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranları:

  • 1 aya kadar vadeli: %56,27
  • 3 aya kadar vadeli: %58,30
  • 6 aya kadar vadeli: %41,60
  • 1 yıldan daha uzun vadeli: %33,10