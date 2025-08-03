SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

4 katı, 8 katı, 16 katına kadar çıkıyor maalesef. Sakarya yangınında da aslında yeterli hava aracı vardı. Yeterli yer birliği vardı. Ama maalesef arazi biraz sıkıntılı bir araziydi. Rüzgar şartları maalesef çok güçlüydü. Bundan dolayı da bütün çalışmalara rağmen yangın yayılma eylemi gösterdi" diye anlattı.