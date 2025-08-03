Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025
07:37
SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik
Son dakika haberi: Orman yangınlarıyla havadan mücadele eden kahraman pilotlarımız, SABAH'a yeşil vatan savaşını anlattı: Bizler kokpite geçtiğimiz zaman korku, kaygı nedir bilmeyiz. En güçlü filo Türkiye'de. Devlet-vatandaş bir olduğunda üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Motivasyonumuzu düşürmeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.