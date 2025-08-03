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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik
Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 07:37

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Son dakika haberi: Orman yangınlarıyla havadan mücadele eden kahraman pilotlarımız, SABAH'a yeşil vatan savaşını anlattı: Bizler kokpite geçtiğimiz zaman korku, kaygı nedir bilmeyiz. En güçlü filo Türkiye'de. Devlet-vatandaş bir olduğunda üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Motivasyonumuzu düşürmeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.

Rana BÜYÜKTAŞ
SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Son dakika haberi: Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına uyumadan, dinlenmeden bazen bir bardak su bile içemeden müdahale eden kahraman ekip SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Kullandıkları orman yanını söndürme helikopteri ile birçok yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayan kahraman pilotlar, "Biz yeşil vatan için canımızı ortaya koymaya hazırız. Korkmuyoruz, pes etmiyoruz, alevlere karşı savaşıyoruz" dedi.

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SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

MÜCADELEMİZİ GÖRMEZDEN GELENLERİ BİR KOVA SUYLA YANGINI SÖNDÜRMEYE DAVET EDİYORUM

Kuraklık ve sıcak havaların etkisiyle her an yangın çıkma riski taşıyan birçok şehirde hazırda bekleyen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatı, gerek yer gerekse hava ekibiyle kahramanlık destanı yazıyor.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Bu sene Sakarya, Bolu- Göynük, Yayladağı, İzmir-Gaziemir ve Sarnıç ile Bursa-Harmancık'ta çıkan orman yangınlarında T70 helikopteriyle görev alan pilot Ümit Kökçü, alevlerle mücadele ederken bir yandan da "Uçakları özellikle uçurmuyorlar, ormanları alevlere teslim ediyorlar" eleştirilerine maruz kaldıklarını söyleyerek "Türkiye, hem hava hem de yer ekipleriyle, filosuyla dünyanın en güçlü filosuna sahip ülkelerin başında geliyor.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Yapılan yersiz eleştiriler, hatta kötü niyetli bir şekilde oluşturulan dezenformasyon, alevlerin içinde mücadele ederken bizlerin de motivasyonunu düşürüyor. Devlet, vatandaş bir olup üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Köylülerimiz, vatandaşlarımız traktörleriyle, kovalarıyla bize destek oluyor.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Yeteri kadar emek verilmediğini ve yangınlarla mücadele edilmediğini ima edenleri de bir kova su taşıyarak yangınları söndürmeye davet ediyorum. Klavye başında yapılan eleştiriler bizleri elbette yıldırmıyor. Biz yeşil vatanı, geleceğimiz için korumaya devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

BİZ KORKMAK İÇİN DEĞİL SAVAŞMAK İÇİN YETİŞTİRİLDİK

Yangın söndürmek için uçuş sırasında dumanın her yeri kaplamasıyla görüşü kaybetmek, özellikle dağlık arazilerde dağ, tepe olma riski, elektrik direkleri, ve aynı anda uçuş yapan hava araçlarının da birbiriyle yakın teması gibi riskleriyle karşı karşıya olduklarını anlatan Kökçü, 23 yıllık Svorsky pilotluğu tecrübesiyle yangınların içine dalarken korku değil heyecan ve hırs yaşadıklarını söyledi.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Kökçü, "Bizler korkmak için değil, düşmana karşı savaşmak için yetiştirildik. Bu ister cephede düşman askeri olsun ister alevler olsun korkmadan mücadelemizi veriyoruz. O an hissettiğimiz tek duygu yanan ağaçları, hayvanları görüp daha çabuk söndürmek üzere hırslanmamızdır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

SAKARYA'DAKİ YANGINDA ARAZİ ŞARTLARI VE RÜZGAR ÇOK GÜÇTÜ

3 bin 104 litre depo kapasitesi ve 1600 beygirlik motor gücüne sahip AT-802 Fireboss hava traktörü şef pilotu Burhan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra OGM'de yangınlarla savaşmak üzere göreve başladığını anlattı.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Bu sene Sakarya- Geyve, Eskişehir- Seyitgazi, Çanakkale, Aydın, Denizli, İzmir-Buca ve Muğla -Milas'taki yangınlarda görev aldığını anlatan şef pilot Güler, yangınlarda 8 saat hiç aralıksız uçuş yaparak mücadele ettiklerini söyledi.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Sakarya-Gevye'de çıkan ve 4'üncü gününde kontrol altına alınan yangına ilişkin konuşan Güler, "Sakarya-Geyve yangınlarında ortalama uçuş süremiz günlük 7,5-8 saatti. Bu süre zarfında genellikle İznik Gölü ve Sapanca Barajı'ndan su alarak bu yangınlara müdahale ettik.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Orman yangınlarının karakteristik özelliği gereği ilk bir saat içerisinde yangını söndürebilirseniz net olarak başarılı olabilirsiniz. Eğer söndüremezseniz maalesef yangının bir saat sonrasında her saatte şiddeti katlanarak artıyor.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

4 katı, 8 katı, 16 katına kadar çıkıyor maalesef. Sakarya yangınında da aslında yeterli hava aracı vardı. Yeterli yer birliği vardı. Ama maalesef arazi biraz sıkıntılı bir araziydi. Rüzgar şartları maalesef çok güçlüydü. Bundan dolayı da bütün çalışmalara rağmen yangın yayılma eylemi gösterdi" diye anlattı.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

KOKPİTE GEÇTİĞİMİZ AN KAYGIYA YER YOK

Yangının birden fazla noktada aynı anda çıkınca felaket boyutuna ulaştığına dikkat çeken Güler, "İstediğiniz kadar hava aracı yığın istediğiniz kadar karada personel yığın, maalesef bazen önüne geçilemiyor.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Genel müdürümüzden pilotlarımıza, yer ekibinden buraya gelen gönüllülere hatta bölge halkına kadar 3 gün boyunca uyumadan canla başla çalışanlar oldu" dedi. Yangının siyaset üstü bir olay olduğunu belirten Güler, "Ama insanlar maalesef bunu siyasi kavga haline getirmeye çalışıyorlar.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Bu durum ister istemez orada görev yapanlara demoralizasyon yaratıyor. Ama biz netice itibariyle profesyonel insanlarız. Yapmamız gerekeni biliyoruz. Bizlerde pes etme, bırakma duygusuna yer yoktur. Bizim temel amacımız dünyamızın, vatanımızın ormanlarını korumak.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Biz çocuklarımızın geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "O kokpite, o koltuğa oturduğunuz andan itibaren kaygıya yer yok. Kafamızdaki en ufak sorunu bile aşağıda bırakarak gitmek zorundayız.

SON DAKİKA | Ormanların kahraman pilotları SABAH’a konuştu: Biz korkmak için değil savaşmak için yetiştirildik

Yangın bölgesine girdiğimizde bazen çok anormal durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama orada esas kullandığımız hava aracını, atacağımız suyu uygun bölgeye atıp o bölgeden uygun bir şekilde emniyetli bir şekilde çıkmak zaten düşüneceğimiz" diye konuştu.