Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
12:32
SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!
SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek, uyuşturucu sipariş ettiği torbacıdan madde alacağı sırada polis ekiplerinde gözaltına alınmıştı. Satıcı ise 15 yıl hapse çarptırılırken oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Civelek hakkında karar açıklandı.