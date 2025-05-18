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Haberler Galeri SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 12:32

SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!

SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek, uyuşturucu sipariş ettiği torbacıdan madde alacağı sırada polis ekiplerinde gözaltına alınmıştı. Satıcı ise 15 yıl hapse çarptırılırken oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Civelek hakkında karar açıklandı.

Armağan YILMAZ
SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz yıl uyuşturucu madde siparişi verdiği torbacı ile buluştuğu esnada polise yakalanmıştı. Torbacıya 'getirdin mi malzemeleri' diyerek seslenen oyuncu siparişe ulaşamadan polise yakalanmıştı.

SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!

Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede uyuşturucuyu temin eden şüpheli Selçuk Ç. hakkında 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!

TANIK OLARAK YER ALDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan dosyada sanık Selçuk Ç., 15 yıl hapse çarptırılırken, tanık olarak dosyada yer alan Feyza Civelek için ise sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!

Mahkeme Civelek'in savunmasını yeterli bulmadı uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA... Oyuncu Feyza Civelek uyuşturucu kuryesi ile pazarlık yaparken yakalanmıştı: Karar açıklandı!

DELİL YETERSİZ TAKİPSİZLİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Feyza Civelek'e nefes aldıran bir karar çıktı. Soruşturmanın tamamlanması sonrası savcılık kararında olay günü Feyza Civelek'in üzerinde uyuşturucu bulunmadığı belirtildi.