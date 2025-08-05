SON DAKİKA | Sahte diploma skandalının ayrıntıları ortaya çıktı! YÖK ve MEB’in daire başkanlarının e-imzalarını taklit etmişler 

DAİRE BAŞKANI FARK ETTİ SAVCILIĞI BİLGİLENDİRDİ



Skandalı fark eden isimlerden biri olan Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi'nin ifadesi ortaya çıktı. Mavi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkili olduğu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde sıra dışı yetkilendirme ve bir takım işlemlerin yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz'ı bilgilendirdi ve sistemin yazılım ve sunucu hizmetini sağlayan Proliz isimli firma ile iletişime geçildi.