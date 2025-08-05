Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
07:21
SON DAKİKA | Sahte diploma skandalının ayrıntıları ortaya çıktı! YÖK ve MEB’in daire başkanlarının e-imzalarını taklit etmişler
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan sahte diploma skandalıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten şebekenin; BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı, MEB Daire Başkanı gibi kritik pozisyonlarda bulunan kamu yöneticilerinin sahte e-imzalarını üretip devlet sistemlerine erişim sağladığı ortaya çıkarıldı.