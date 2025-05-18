Giriş Tarihi: 18.05.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
06:24
SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! “Oyunbozan kim?” düğümüne karşı Türk diplomasisi
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna görüşmesinde Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı "somut netice" getirdi. İmkânsız görülen bin kişilik esir takası Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüme kavuştu. Taraflar sonraki toplantının da İstanbul'da olmasında uzlaştı. Taraflar kilit isimlerin olduğu kişilerin takası için Türkiye'yi önerdi. Ukrayna-Rusya görüşmelerinin arka planını SABAH açıklıyor.