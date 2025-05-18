SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! “Oyunbozan kim?” düğümüne karşı Türk diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın taraflara yapıcı telkinlerinin yanında ABD'nin de taraflara yaptığı "Erdoğan'ın çabalarına saygısızlık mesajı verecek bir durum olmamalı" uyarısı her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi, ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması ve tekrar bir araya gelmek konusunda anlaşılmasını mümkün kıldı. Görüşmeler süresince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın masadan hiç kalkmayarak tıkanma anlarında yapıcı müdahalelerde bulundu.



