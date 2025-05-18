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Haberler Galeri SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! “Oyunbozan kim?” düğümüne karşı Türk diplomasisi
Giriş Tarihi: 18.05.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 06:24

SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! “Oyunbozan kim?” düğümüne karşı Türk diplomasisi

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna görüşmesinde Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı "somut netice" getirdi. İmkânsız görülen bin kişilik esir takası Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüme kavuştu. Taraflar sonraki toplantının da İstanbul'da olmasında uzlaştı. Taraflar kilit isimlerin olduğu kişilerin takası için Türkiye'yi önerdi. Ukrayna-Rusya görüşmelerinin arka planını SABAH açıklıyor.

BETÜL USTA
SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! Oyunbozan kim? düğümüne karşı Türk diplomasisi

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ilk günden itibaren yoğun çaba gösteren Türkiye, etkili diplomasi trafiğiyle geçen haftanın kilit ülkesi oldu. İstanbul'da Cuma günü Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları somut netice çıkmasını neredeyse imkansız görülüyordu. Taraflar "Barışı isteyen taraf biziz, oyunbozan karşı taraf" mesajı vermek üzere müzakerelerin formatı, yöntemi, katılım düzeyi gibi konularda farklı düşünüyordu.

SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! Oyunbozan kim? düğümüne karşı Türk diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın taraflara yapıcı telkinlerinin yanında ABD'nin de taraflara yaptığı "Erdoğan'ın çabalarına saygısızlık mesajı verecek bir durum olmamalı" uyarısı her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi, ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması ve tekrar bir araya gelmek konusunda anlaşılmasını mümkün kıldı. Görüşmeler süresince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın masadan hiç kalkmayarak tıkanma anlarında yapıcı müdahalelerde bulundu.

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SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! Oyunbozan kim? düğümüne karşı Türk diplomasisi

BARIŞ DİLİ

2022'de Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerde Rus tarafının Rusça konuşulması konusundaki ısrarı ve Ukrayna'nın bunu kabul etmediği basına yansımıştı. Cuma günü gerçekleşen toplantıya iki taraf da tercümanıyla geldi. Bakan Fidan yer yer İngilizce ve Türkçe müdahalelerde bulundu, zaman zaman da müzakere masasında İngilizce konuşuldu. Ukrayna heyet Başkanı Omerov'un çok iyi Türkçe konuşabildiği de biliniyor. 4 dilli müzakere masasında, Ankara "barış dili"nin hakim olması için yoğun çaba harcadı.

SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! Oyunbozan kim? düğümüne karşı Türk diplomasisi

ABD-RUSYA TEMASI

Görüşmeler Türkiye, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla 4'lü şekilde yapılacaktı. Rus tarafının "ABD'nin müzakere masasında olmasına" son dakikada koyduğu rezerv sebebiyle görüşmenin formatı değişti. Diğer taraftan Rus heyet başkanı Vladimir Medinski ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Michael Anton ikinci görüşme başlamadan ayrı bir lokasyonda bir araya geldi.

SON DAKİKA | Tarihi İstanbul zirvesinin perde arkasını SABAH açıklıyor! Oyunbozan kim? düğümüne karşı Türk diplomasisi

UKRAYNA: ATEŞKES LİDER SEVİYESİNDE ÇÖZÜLEBİLECEK KONULARA İMKAN TANIR

Ukrayna barışı için müzakerelerde Rus heyet başkanı tarihi anekdotlara referans vererek "Tarihte küçük toprak parçalarından vazgeçilmediği için yok olan devletler"den bahsetti. Ukrayna Savunma Bakanı ve heyet başkanı Rüstem Omerov "Tarihi gayet iyi biliyoruz, buraya tarihi değil somut konuları konuşmaya geldik" yanıtını verdiğinde salonda sert rüzgar esti.