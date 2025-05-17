Giriş Tarihi: 17.05.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
12:53
Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde yaşanan trajik kaza, 43 yaşındaki oto tamircisi Fatih Taştan'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Araç asansörünün arızalı olduğu iddia edilen tamirhanede, 2,5 tonluk otomobil Taştan'ın üzerine düştü. 22 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Taştan kurtarılamadı. Aile, ihmalkarlık iddialarıyla iş yeri sahiplerine karşı hukuki mücadele başlattı. İşte Beykoz'daki oto tamirhanesi kazasının detayları...