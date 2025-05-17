Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 17.05.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 12:53

Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde yaşanan trajik kaza, 43 yaşındaki oto tamircisi Fatih Taştan'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Araç asansörünün arızalı olduğu iddia edilen tamirhanede, 2,5 tonluk otomobil Taştan'ın üzerine düştü. 22 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Taştan kurtarılamadı. Aile, ihmalkarlık iddialarıyla iş yeri sahiplerine karşı hukuki mücadele başlattı. İşte Beykoz'daki oto tamirhanesi kazasının detayları...

DHA
Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada

Olay, 10 Nisan 2025'te Beykoz Kavacık'ta bir oto tamirhanesinde meydana geldi. 2 çocuk babası Fatih Taştan (43), tamir için araç asansörüyle yaklaşık 2 metre kaldırılan bir otomobilin altında çalışıyordu. İddiaya göre, stajyerler ve çıraklar tarafından kaldırılan araç, asansörün arızalı ayaklarının kayması ve yerinden oynaması sonucu düştü.

Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada

2,5 tonluk otomobil, Taştan'ın üzerine çöktü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Taştan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, 6,5 saatlik beyin ameliyatı ve 22 günlük yoğun bakım süreci Taştan'ı hayata döndürmeye yetmedi. Taştan, 2

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada

MAYIS'TA YAŞAMINI YİTİRDİ

Aileden İhmalkarlık İddiası: "Arızalı Lift Biliniyordu" Fatih Taştan'ın kardeşi Çağatay Mehmet Taştan, kazanın büyük bir ihmalkarlık sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Çağatay Taştan, "Daha önce o lift arızalıymış. 15-18 senelik eski bir liftmiş, bakımları ve muayeneleri yapılmamış.

Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada

Bir ay önce başka bir çalışanın aracını kaldırırken lift kendi kendine boşalmış. İş yeri sahipleri, 'Bir şey olmaz, çalışmaya devam edin' demiş. Bunu kazadan sonra öğrendik. Bu cinayete teşebbüstür," dedi.

Tamirhanede gelen feci ölüm! 2.5 tonluk araba üstüne düştü! O dehşet anları kamerada

Aile, iş yeri sahiplerinin kazadan sonra maddi ve manevi destek sağlamadığını, hatta tamirhaneyi devretmeye çalıştığını iddia etti. Çağatay Taştan, "Abimden geriye 2,5 yaşında bir kız ve 1,5 yaşında bir oğul kaldı. Çocuklar babalarının öldüğünü bile bilmiyor. Tek isteğimiz, ihmali olanların en ağır cezayı alması," diyerek adalet talebini dile getirdi.