Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
12:41
Ünlü döner firmasına operasyon! FETÖ bağlantısı tespit edildi: Çok sayıda gözaltı var...
FETÖ'nün Türkiye yapılanmasında yer alan Maydonoz Döner isimli şirkete operasyon yapılmış, Şirkete Türkiye Mevzuat ve Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Samsun'da Maydonoz Dönerin yöneticileri tarafından kurulduğu öğrenilen ve MASAK raporlarıyla FETÖ terör örgütüne para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Kral Döner isimli iş yerine de operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretmen, savcı, ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.