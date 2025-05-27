Ünlü döner firmasına operasyon! FETÖ bağlantısı tespit edildi: Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilmesi üzerine Samsunda faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve Örgütün Finansmanı" soruşturması başlatıldı.