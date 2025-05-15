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Haberler Galeri Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sevgilisinden kan donduran 'tecavüz' iddiası! Gizli kayıt, şantaj...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 10:02

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sevgilisinden kan donduran 'tecavüz' iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

Üç kez Grammy Ödülü kazanan 55 yaşındaki rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski kız arkadaşı Casandra Ventura, ünlü rapçi hakkında açılan davada korkunç ifadeler kullandı. Yaklaşık 10 yıl süren ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Combs'un kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Ventura, ünlü rapçinin sapkın partiler düzenlediğini ve bu partileri gizlice kaydettiğini iddia etti. İşte detaylar...

Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs’un eski sevgilisinden kan donduran ’tecavüz’ iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan, Grammy ödüllü ünlü rapçi Sean Combs'un fuhuş skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs’un eski sevgilisinden kan donduran ’tecavüz’ iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

Combs'un eski sevgilisi kız arkadaşı Casandra Ventura'nın ünlü rapçi hakkında kullandığı ifadeler deyim yerinde ise kan dondurdu.

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Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs’un eski sevgilisinden kan donduran ’tecavüz’ iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

TECAVÜZ İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Ritim ve Blues (R&B) sanatçısı Ventura, yaklaşık 10 yıl süren ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Combs'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs’un eski sevgilisinden kan donduran ’tecavüz’ iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

Ventura ayrıca, Combs'un sapkın partilere katılması için kendisini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs’un eski sevgilisinden kan donduran ’tecavüz’ iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

ŞANTAJ İDDİASI VE SAPKIN PARTİLER...

Combs'un elinde bulunan eski görüntülerle kendisine şantaj yapacağından korktuğunu dile getiren Ventura, partilere katılmak zorunda kaldığını ve ünlü rapçinin bu sırada onu izlediğini ifade etti.