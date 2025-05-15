Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
10:02
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sevgilisinden kan donduran 'tecavüz' iddiası! Gizli kayıt, şantaj...
Üç kez Grammy Ödülü kazanan 55 yaşındaki rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski kız arkadaşı Casandra Ventura, ünlü rapçi hakkında açılan davada korkunç ifadeler kullandı. Yaklaşık 10 yıl süren ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Combs'un kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Ventura, ünlü rapçinin sapkın partiler düzenlediğini ve bu partileri gizlice kaydettiğini iddia etti. İşte detaylar...