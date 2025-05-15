Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs’un eski sevgilisinden kan donduran ’tecavüz’ iddiası! Gizli kayıt, şantaj...

ŞANTAJ İDDİASI VE SAPKIN PARTİLER...

Combs'un elinde bulunan eski görüntülerle kendisine şantaj yapacağından korktuğunu dile getiren Ventura, partilere katılmak zorunda kaldığını ve ünlü rapçinin bu sırada onu izlediğini ifade etti.