Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

65 MİLYON LİRALIK VURGUN VE KRİPTO PARA İZLERİ



Polis ekiplerinin incelemelerine göre, şebeke 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin toplamda 500 milyon dolar civarında olduğu ve bu paraların Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

