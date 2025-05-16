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Haberler Galeri Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:47

Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapay zeka destekli sahte yatırım siteleriyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan bir şebekeyi çökertti. Yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya üzerinden tuzak kuran şebeke, 72 üyesiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Şebekenin, 500 milyon dolarlık yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Emir SOMER
Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

Siber polislerin titiz çalışmaları sonucunda, sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamları yayınlayan bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Şebeke, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış sahte yatırım siteleri aracılığıyla vatandaşları ağına düşürüyordu.

Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

Mağdurları düşük meblağlarla yatırım yapmaya ikna eden şebeke üyeleri, çağrı merkezleri üzerinden yüksek kazanç vaatleriyle kandırarak yüklü miktarda para topladı.

Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar! 72 gözaltı | Video

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Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

65 MİLYON LİRALIK VURGUN VE KRİPTO PARA İZLERİ

Polis ekiplerinin incelemelerine göre, şebeke 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin toplamda 500 milyon dolar civarında olduğu ve bu paraların Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olarak 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla şebekenin 72 üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda: 21 bin 100 dolar ve 138 bin lira nakit para, 2 ruhsatsız tabanca ve 86 mermi, Çok sayıda altın takı (5 altın bilezik, 7 altın bileklik, 2 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın kolye ucu, 1 ata altın, 2 tam altın, 14 yarım altın, 2 çeyrek altın) ele geçirildi.

Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!

VATANDAŞLARA UYARI: SAHTE YATIRIM REKLAMLARINA DİKKAT!

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaat eden yatırım reklamlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, yatırım yapmadan önce platformların güvenilirliğinin araştırılmasını öneriyor.