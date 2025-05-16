Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
10:47
Yapay zekalı yatırım vaadiyle kandırdılar! Vurgunun maliyeti 500 milyon dolar!
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapay zeka destekli sahte yatırım siteleriyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan bir şebekeyi çökertti. Yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya üzerinden tuzak kuran şebeke, 72 üyesiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Şebekenin, 500 milyon dolarlık yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardığı ortaya çıktı. İşte detaylar!