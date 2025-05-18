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Haberler Galeri Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 18:26

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisinin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

GÖKHAN DAĞLI
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllardır Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Mekin, mahalle merkezinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan Mekin, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!

Yapılan tetkiklerde kalça kemiğinde kırık tespit edilen usta oyuncunun ameliyata alınacağı öğrenildi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!

Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.