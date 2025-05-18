Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
18:26
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i... Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisinin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.