Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:01

Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi ve Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez oluşu Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, Atina hükümetinin, Ankara'yı AB'den uzak tutmak için Türkiye'nin rolünü sınırlamak istediğini yazdı. Bu amaçla harekete geçen Yunanistan, Avrupa'daki büyükelçilerine bölgedeki yerel yetkililerle temasa geçmeleri yönünde talimat gönderdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine göre, Atina, Avrupa savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, Türkiye'nin rolünü sınırlamak ve Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) savunma projelerinin dışında bırakılmasını sağlamak amacıyla, üçüncü ülkelerin katılımına ilişkin kuralların belirlenmesinde etkili olmaya çalışıyor.

Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

ATİNA TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAKİ ROLÜNÜ SINIRLAMAK İSTİYOR

Yunan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, AB başkentlerindeki büyükelçilerine, konuyu (Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı pozisyonunu) ilgili mercilere, yani Avrupalı dışişleri ve savunma bakanlıklarına resmen iletmeleri talimatı verdiğini bildirdi. Kathimerini'ye göre, büyükelçilere ayrıca, Yunanistan'ın bu konuda zaten esneklik gösterdiğini ve endişelerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulamaları istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

YUNANİSTAN VETO HAKKINI KAYBETMEK İSTEMİYOR

AB Komisyonu'nun SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) düzenlemesi kapsamında savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımı mümkün hale geldi. Atina, SAFE kapsamında ortaklık geliştirilecek ülkelerin oy birliğiyle belirlenmesini istiyor.

Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

Ancak şu ana kadar SAFE düzenlemesine ilişkin müzakerelerde, Avrupa Komisyonu'nun, üçüncü ülke katılımına dair kararların nitelikli çoğunluk oyu ile alınmasını öngören teklifi öne çıktı. Bu teklif kabul edilirse, Yunanistan'ın, aday ülkelerle bağlantılı şirketlerin dahil olduğu ikili ya da çok taraflı AB savunma anlaşmalarını veto etme hakkı ortadan kalkacak.

Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

Kathimerini'ye göre mevcut şartlar altında Atina'nın elindeki somut seçenekler oldukça sınırlı. Bu nedenle Atina, AB dışı ülkelerin sahip olduğu şirketleri içeren ortak girişimlerde bile oy birliği ilkesinin korunmasında ısrar ediyor. Örneğin Piaggio Aerospace veya Baykar gibi şirketlerde olduğu gibi.