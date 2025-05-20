Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:01
Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’
Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi ve Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez oluşu Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, Atina hükümetinin, Ankara'yı AB'den uzak tutmak için Türkiye'nin rolünü sınırlamak istediğini yazdı. Bu amaçla harekete geçen Yunanistan, Avrupa'daki büyükelçilerine bölgedeki yerel yetkililerle temasa geçmeleri yönünde talimat gönderdi.