Yunanistan panikte: Atina Ankara’yı veto etme peşinde! ‘Türkiye’yi durdurun’

Kathimerini'ye göre mevcut şartlar altında Atina'nın elindeki somut seçenekler oldukça sınırlı. Bu nedenle Atina, AB dışı ülkelerin sahip olduğu şirketleri içeren ortak girişimlerde bile oy birliği ilkesinin korunmasında ısrar ediyor. Örneğin Piaggio Aerospace veya Baykar gibi şirketlerde olduğu gibi.