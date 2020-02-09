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Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

15 yaşındaki genç yaşına önemli başarılar sığdırmış bir tekvandocu. Geçen hafta 'de dünya şampiyonu olan daha önce de Avrupa ikinciliği bulunan İyin ile konuştuk. Gelecek hedeflerini anlatan Meryem'in en büyük hayali ise kendisi gibi genç kızların kahramanı olabilmek...

MEHMET BEDİROĞLU Kadın
Giriş Tarihi: 09.02.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 08:13
Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

15 yaşındaki genç yaşına önemli başarılar sığdırmış bir tekvandocu. Geçen hafta Dubai'de dünya şampiyonu olan daha önce de Avrupa ikinciliği bulunan İyin ile konuştuk. Gelecek hedeflerini anlatan Meryem'in en büyük hayali ise kendisi gibi genç kızların kahramanı olabilmek...

Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

15 yaşında genç bir kız. Kanada'da doğup büyümüş, 12-13 yaşlarında ise İstanbul'a gelmiş. Şimdilerde Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Bir yandan hem Türkiye'nin hem de dünyanın en gelecek vaat eden sporcularından biri... Genç yaşına bir sürü başarı ve madalya sığdırmış olan 'den bahsediyoruz.

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Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

Geçen hafta 'de düzenlenen G-2 klasmanındaki turnuvada dünya şampiyonu olan, Ekim ayında ise Avrupa ikinciliği elde eden şimdiye dek Lüksemburg, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Avusturya gibi ülkelerde düzenlenmiş şampiyonalarda kürsüye çıkmış bir sporcu. En büyük hedefi 2024'teki Paris Olimpiyatları'na katılmak olan ve bu doğrultuda katıldığı organizasyonlarda puanlar toplamaya devam eden Meryem ile başarılı spor yaşamını konuştuk. İşte Meryem İyin ile maruz kaldığı önyargılardan tekvandoya duyduğu tutkuya uzanan keyifli bir sohbet...

Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

- Yurt dışında doğmak, yaşamak ve sonrasında buraya dönmek neler kattı hayatına?

- En başta Türkiye'ye alışmakta zorlandım. Farklı bir dünya farklı bir kültür sonuçta... Ama bunu avantaja çevirdim sonrasında. Kanada'da çok farklı milletlerden insanlar da olduğu için erken yaşta farklı kültürlerle etkileşim kurmaya alışmış oldum. Aynı zamanda olaylara farklı bir şekilde yaklaşabilme yetim gelişti.

Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

- Peki, tekvandoya başlama serüveni nasıl gelişti?

- Tekvandoya altı yaşımda başladım, önceden jimnastik yapıyordum. Babamın yakın bir arkadaşı olan Mecnun Çiçek bendeki yeteneği gördü ve benimle çalışmak istedi. Şimdi de Çağrı Kızıl hocamla birlikte olimpiyat hayallerimiz için çalışıyoruz.

Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

- İlk başta jimnastikle başlamışsın fakat çok ilgini çekmemiş tekvandoya geçmişsin.

- Evet. Tekvandonun felsefesi benim çok ilgimi çekti. Özellikle içerisinde güzel ahlak olan bir sporla uğraşmak beni çok mutlu ediyor.

- Bu spora ilk başladığınızda ne gibi önyargılara maruz kaldın?

- En başta sürekli "Ya bırak şu tekvandoyu" diyenler çoğunluktaydı. Erkek sporu olarak kodlanmış bir sporu başörtülü bir kız yapıyordu, dolayısıyla insanlar bir anda özümseyemiyordu bu durumu. Ama sürekli maçlara çıkıp, yurt dışına gitmeye ve dereceler almaya başladıkça sanırım insanların önyargıları da kırıldı.

Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

- Duyduğunda seni en çok şaşırtan yorum ne oldu?
- Lüksemburg'da bir maç öncesi bir rakibim bana "Suriyeli göçmen" demişti. Açıkçası o beni hem çok şaşırtmış hem de üzmüştü. Ama sonra aynı kızla fotoğraf çektirip arkadaş da olduk.

- Geçen aylarda da "Umarım ben de Aleyna Tilki kadar gençlere rol model olmuşumdur" gibi bir tweet attın. Gençlere rol model olmak konusunda nasıl bir motivasyonun var?

- Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum. İmkanı olmayan kız çocuklarının hayalinde olabilmek amacım...

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