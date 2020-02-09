Benim gibi kız çocuklarının kahramanı olmak istiyorum

- İlk başta jimnastikle başlamışsın fakat çok ilgini çekmemiş tekvandoya geçmişsin.

- Evet. Tekvandonun felsefesi benim çok ilgimi çekti. Özellikle içerisinde güzel ahlak olan bir sporla uğraşmak beni çok mutlu ediyor.

- Bu spora ilk başladığınızda ne gibi önyargılara maruz kaldın?

- En başta sürekli "Ya bırak şu tekvandoyu" diyenler çoğunluktaydı. Erkek sporu olarak kodlanmış bir sporu başörtülü bir kız yapıyordu, dolayısıyla insanlar bir anda özümseyemiyordu bu durumu. Ama sürekli maçlara çıkıp, yurt dışına gitmeye ve dereceler almaya başladıkça sanırım insanların önyargıları da kırıldı.