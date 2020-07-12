Bize bir olmanın sırrını Anadolu ozanları verdi

- Albümün pandemi dönemine denk gelmesindeki hikmet nedir sizce?

- Dedim ya, her işte bir hayır vardır... Bu dönem herkesin kendi iç alemine daldığı, bir şekilde kendiyle yüzleştiği bir dönem oldu. Biz de aşktan, aşıklardan bahsediyoruz. Yani bize ışık tutan, bu topraklarda ve dahi dünya üzerinde nasıl birlik içinde, bir arada yaşayacağımızın rotasını çizen ozanlardan. Belki onların sözlerini çok daha derinden anlayacağımız bir dönemdir bu dönem. Öyle düşünüyorum.

- Neleri kavradık sizce bu dönemde?

- Pek çok insan bu dönemde talihinin birbirine, doğaya bağlı olduğunu gördü. Kainat müthiş bir birlik içinde. Albümde adı geçen büyük ozanlar aslında pirlerimiz. Bize hep birliği anlatmaya çalışmışlar. Ama bazen olguların algıya dönüşmesi için zaman gerekir. O zaman bu zamandır diye düşünüyorum ben. Bir kelebek etkisiyle insan olarak kaderimizin iç içe olduğunu anladık bu dönem. İnsana, doğaya şefkati, merhameti öğrendik... Plak kapağımızda bir hayat ağacı figürü var. İçinde ozanlarımız var. Hayat ağacının uğuruna inanıyorum... Hayat bir ağaçla başlıyor zaten. Bir topraktan küçücük bir tohum. Büyüyor büyüyor meyve veriyor ve büyük bir gölge oluyor, büyük bir hayat oluyor ve sen onun altında yaşayabiliyorsun. Su, toprak, ağaç, hava ve güneş olmadan hiçbir şey olmaz.



