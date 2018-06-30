Boşanırken servet kazandılar!

Eski kocası onunla birlikte olmak uğruna bir önceki eşine servet değerinde para ödedi. Şimdi ondan da boşanmak için en sevdiği yatını bile gözden çıkardı. Rus işadamı Roman Abramovic'in bir süre önce boşandığı eşi Daria Zhukova'dan bahsediyoruz... Abramovic'in Zhukova'dan boşanırken kelimenin tam anlamıyla bir servet ödediği ortaya çıkmıştı. Rus işadamının eski eşine 700 milyon dolar nakit para ile bir de yat verdiği haberleri basına yansımıştı. İşte ünlülerin milyarlık boşanma davaları ve bunun sonucunda kelimenin tam anlamıyla servet kazanan eski eşler. Dünyanın 16'ncı, Rusya'nın ise en zengin adamı olan Roman Abramoviç, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi için 16 yıllık eşi ve beş çocuğunun annesi İrina Abramoviç'ten boşandı. Miktar kesin olarak açıklanmasa da Abramoviç'in eski eşine 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında tazminat ödediği basına yansıdı. Abramoviç, şimdi uğruna servetinin hatırı sayılır bir miktarını gözden çıkardığı Daria Zhukova ile bir süre önce yollarını ayırdı.