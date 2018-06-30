Boşanırken servet kazandılar!

Dünyanın 16'ncı, Rusya'nın ise en zengin adamı olan Roman Abramoviç, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi için 16 yıllık eşi ve beş çocuğunun annesi İrina Abramoviç'ten boşandı. Miktar kesin olarak açıklanmasa da Abramoviç'in eski eşine 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında tazminat ödediği basına yansıdı.