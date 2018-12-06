Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

DUKAN DİYETİ NEDİR?

Dukan diyeti 4 ana safhaya ayrılan yüksek proteinli ve çok düşük karbonhidratlı bir diyet listesidir. Dukan diyetini Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan yazmıştır. Dukan diyetini, Dr. Pierre Dukan, et hariç olmak üzere her şeyi yemekten vazgerek kilo vermek isteyen obez bir insandan esinlenerek yazmıştır. Dr. Pierre Dukan, hastalarına bu diyet listesini verdikten sonra sonuçlarında hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde kilo verdiklerini görmüş sonrasında 2000 yılında dukan diyeti adlı kitabı yayınlamıştır. Dukan diyeti kitabı 32 ülkede yayınlanmış şimdilerde ise neredeyse tüm dünya tarafından duyulmuştur.