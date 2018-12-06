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  • Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte diyet listesi...

Giriş Tarihi: 06.12.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 09:53
Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

DUKAN DİYET LİSTESİ

diyeti ve dukan diyet listesi açlık yaşamadan kilı vermeyi sağlamayı hedefliyor. Kulağınıza ilginç gelebilir ancak bu diyet programını uygulayanlar kısa süre içerisinde hızlı kilo verdiklerini ve hiç açlık duygusu yaşamadıklarını belirtiyorlar.

listesine geçmeden önce dukan diyeti nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

DUKAN DİYETİ NEDİR?

diyeti 4 ana safhaya ayrılan yüksek proteinli ve çok düşük karbonhidratlı bir diyet listesidir. Dukan diyetini Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan yazmıştır. Dukan diyetini, Dr. Pierre Dukan, et hariç olmak üzere her şeyi yemekten vazgerek kilo vermek isteyen obez bir insandan esinlenerek yazmıştır. Dr. Pierre Dukan, hastalarına bu diyet listesini verdikten sonra sonuçlarında hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde kilo verdiklerini görmüş sonrasında 2000 yılında adlı kitabı yayınlamıştır. Dukan diyeti kitabı 32 ülkede yayınlanmış şimdilerde ise neredeyse tüm dünya tarafından duyulmuştur.

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Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

DUKAN DİYETİ NASIL YAPILIR?

diyeti 4 aşamadan oluşmaktadır. Atak evresi, seyir evresi, güçlendirme evresi ve koruma evresinden oluşur.
, kilo verme geçmişinize ve diğer faktörlere bağlı olarak gerçek ağırlığınız baz alınarak başlamaktadır.
Dukan diyeti listesinin her aşaması, gerçek ağırlığınıza göre ne kadar kilo vermek gerektiğinizi göstererek hesaplanır.

Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

DUKAN DİYETİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

1. Atak evresi (1-7 gün): Diyete, sınırsız yağsız protein ve güne 1.5 yemek kaşığı yulaf yiyerek başlanır.

2. Seyir evresi (1-12 ay): Bir gün yağsız proteinler, günde 2 yemek kaşığı yulaf yiyerek, nişasta bulunmayan sebzeler yiyerek devam edilir.

Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

3. Güçlendirme evresi (değişken): Sınırsız yağsız protein ve sebzeler, bazı karbonhidratlar ve yağlar, haftada sadece bir gün yağsız protein ve günde 2.5 yemek kaşığı yulaf kepeği.

4. Koruma evresi (belirsiz): Temel Konsolidasyon aşaması kurallarına uyulur, ancak ağırlık sabit kaldığı sürece kurallar gevşetilebilir. Yulaf kepeği günde 3 yemek kaşığına çıkartılabilir.

diyetinin her evresinin kendine ait beslenme şekilleri bulunmaktadır. İşte dukan diyetinde tüketilmesine izin verilen gıdaların listesi...

Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

diyeti aşamalarında neler tüketilebilir?
Atak evresinde neler yenilebilir?

Atak evresinde yüksek proteinli gıdalara ayrıca minimum kalori içeren birkaç ekstradan oluşur.

İşte atak evresinde yenilebileceklerin listesi:

• Yağsız sığır eti ve dana eti

Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

• Derisi olmayan kümes hayvanları( tavuk göğsü gibi derisiz pişen etler)
• Karaciğer, böbrek

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