Bu diyet listesi ile ayda 20 kilo verebilirsiniz! İşte Dukan diyet listesi...

3. Güçlendirme evresi (değişken): Sınırsız yağsız protein ve sebzeler, bazı karbonhidratlar ve yağlar, haftada sadece bir gün yağsız protein ve günde 2.5 yemek kaşığı yulaf kepeği.
4. Koruma evresi (belirsiz): Temel Konsolidasyon aşaması kurallarına uyulur, ancak ağırlık sabit kaldığı sürece kurallar gevşetilebilir. Yulaf kepeği günde 3 yemek kaşığına çıkartılabilir.
Dukan diyetinin her evresinin kendine ait beslenme şekilleri bulunmaktadır. İşte dukan diyetinde tüketilmesine izin verilen gıdaların listesi...