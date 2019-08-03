Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

Çamaşır yıkarken bu süper yöntemler çok işinize yarayacak. Kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olması için onları yıkarken ufak püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Bu çamaşır yıkarken kullanabileceğiniz püf noktalarını kimler bulunmuş bilinmez ama işe yaradığı kanıtlanmış. Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi oldukça kolaylaştıracak bu küçük püf noktalarına çok şaşıracaksınız. İnatçı lekeleri çıkarmada ve çamaşırlarınızın ömrünü uzatmada fayda sağlayan püf noktalarını sizin için derledik. Peki çamaşır yıkamanın püf noktaları nelerdir? Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atarsanız ne olur? Çamaşır makinesine sirke koyulur mu? İşte tüm bu püf noktaları ile çamaşır yıkamanın incelikleri...