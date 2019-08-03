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  • Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

makinenize topu atın sonuca inanamayacaksınız!

yıkarken bu süper yöntemler çok işinize yarayacak. Kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olması için onları yıkarken ufak püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Bu çamaşır yıkarken kullanabileceğiniz püf noktalarını kimler bulunmuş bilinmez ama işe yaradığı kanıtlanmış. Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi oldukça kolaylaştıracak bu küçük püf noktalarına çok şaşıracaksınız. İnatçı lekeleri çıkarmada ve çamaşırlarınızın ömrünü uzatmada fayda sağlayan püf noktalarını sizin için derledik. Peki çamaşır yıkamanın püf noktaları nelerdir? Çamaşır makinesine topu atarsanız ne olur? Çamaşır makinesine sirke koyulur mu? İşte tüm bu püf noktaları ile ...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 16:20
Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

yıkarken bu süper yöntemler çok işinize yarayacak. Kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olması için onları yıkarken ufak püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Bu çamaşır yıkarken kullanabileceğiniz püf noktalarını kimler bulunmuş bilinmez ama işe yaradığı kanıtlanmış. Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi oldukça kolaylaştıracak bu küçük püf noktalarına çok şaşıracaksınız. İnatçı lekeleri çıkarmada ve çamaşırlarınızın ömrünü uzatmada fayda sağlayan püf noktalarını sizin için derledik. Peki çamaşır yıkamanın püf noktaları nelerdir? Çamaşır makinesine topu atarsanız ne olur? Çamaşır makinesine sirke koyulur mu? İşte tüm bu püf noktaları ile ...

Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN

makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır.

Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda çamaşır makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız.

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Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN

Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? Diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır.

Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

ÇAMAŞIR MAKİNENİZE YIKAMA SIRASINDA ASPİRİN KOYARAK KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIN

Aspirinin içindeki salisilik asit beyaz kıyafetlerinizde oluşan sararmaları yok eder. makinenize birkaç aspirin tableti koymak kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlayacaktır.

Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.

Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN

Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.

Çamaşır makinenize alüminyum folyo topu atın sonuca inanamayacaksınız!

MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN

Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

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