8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

8 Mart 2019 Kadınlar Günü mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu önemli gün için sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel resimleri yine sabah.com.tr adresinde bulacaksınız. Whatsapp veya SMS üzerinden ise kolaylıkla 8 Mart mesajları yollayabilirsiniz.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır.

– Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

– Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

– 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum..