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  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

Dünya Emekçi mesajları bu sayfada! 2019 Resimli ve şiirleri bu sayfada!

Her yıl dünyada ve ülkemizde tarihinde kutlanan Dünya Emekçi için heyecan dorukta. Bu özel ve anlamlı günü kutlamak için yine doğru adrestesiniz. Eşinize, dostunuza ve sevdiklerinize göndermeniz için en güzel resimli görsellerini sizler için derledik. Günün en çok sorgulananları listesinde ilk sıralarda yer alan 2019 Kadınlar Günü Mesajları, bireylerin yoğun ilgi gösterdiği bir konu durumunda. Bu özel günde sevdiklerinizi mutlu etmek için dilerseniz Kadınlar Günü şiirlerini içeren ya da birbirinden farklı özlü sözleri içeren görsellerimizden yararlanabilirsiniz.

İşte bu sene 8 Mart 2019 için seçtiğimiz resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 07.03.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 17:22
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

Dünya geldi çattı. Bu özel günde bireyler eşlerini, dostlarını ve sevdiklerinin yüzünü güldürerek mutlu etmek istiyor. 2019 En güzel resimli da her zaman olduğu gibi yine bu sayfada. Bu anlamlı günde gerek gerekse şiirleri içeren görsellerimizden faydalanabilir, sevdiklerinize bir tıkla bunları gönderebilirsiniz. Sayfayı aşağıya kaydırarak Kadınlar Günü Mesajları görsellerimize bakabilir, beğendiklerinizi telefonuna ya da bilgisayarınıza kaydederek sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

RESİMLİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

2019 mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu önemli gün için sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel resimleri yine sabah.com.tr adresinde bulacaksınız. Whatsapp veya SMS üzerinden ise kolaylıkla 8 Mart mesajları yollayabilirsiniz.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır.

– Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

– Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

– 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum..

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

– Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın 'nü kutluyorum.

– Bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

– Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Mustafa Kemel Atatürk (1923) Kadınlar günün kutlu olsun…

– Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

– Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun.. 8 Mart'iniz kutlu olsun.

– Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

Mesafeler uzak olsada,yuregim hep senin canim..Kadınlar günün kutlu olsun.

– Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

– Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

– Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

– Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

– Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

– Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!

– Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

– Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları bu sayfada! 2019 Resimli Kadınlar Günü sözleri ve şiirleri bu sayfada!
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