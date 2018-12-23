Enine boyuna 2019 analizi...

- 2019'u anlattığınız kitabın ismi Kader Yeniden Yazılıyor... Çok iddialı bir isim neden böyle görüyorsunuz 2019'u?

- 21'inci yüzyılın duyurusunun yapıldığı yıl 2019. Uranüs mart ayından itibaren Boğa'ya geçtikten sonra önümüzdeki yedi yıllık döndü 21'inci yüzyılın en hararetli dönemi olacak. Koca bir yüzyılın ne olduğunu, nereye gittiğini, insanlığa ne kattığını göreceğiz. Belki biz yaşarken fark etmeyeceğiz ama bu dönem bitince çok büyük şeyler yaşandığını anlayacağız. Öngörülemez 21'inci yüzyılın adı konulmaya başlanıyor. Bugüne kadar fragmanı izliyorduk, belki de perde aralanacak ve filmi izlemeye başlayacağız.