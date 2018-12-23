Türkiye'nin en iyi haber sitesi

boyuna 2019 analizi...

Yeni bir yıl kapımızda. Aklımızdaki tüm soruları astrolog Zeynep Turan'a sorduk. 2019'un Türkiye'nin önde olduğu, çok konuşulduğu ve emek verenin ön plana çıktığı bir yıl olacağını söyledi.

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 12:40
Enine boyuna 2019 analizi...

Yeni bir yıl kapımızda. Aklımızdaki tüm soruları astrolog Zeynep Turan'a sorduk. 2019'un Türkiye'nin önde olduğu, çok konuşulduğu ve emek verenin ön plana çıktığı bir yıl olacağını söyledi

Enine boyuna 2019 analizi...

Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıldan hepimizin farklı beklentileri var. Hepimizin hayalleri sınırsız. Peki gökyüzü bizim için neler hazırlıyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enine boyuna 2019 analizi...

Dünyayı, Türkiye'yi ve bizleri neler bekliyor? Bu yanıtları almak için Günaydın yazarı astrolog Zeynep Turan ile buluştuk. Siyasetten, skandallara, ekonomiden ünlülere, aklımıza gelen her şeyi sorduk. İşte boyuna 2019 analizi...

Enine boyuna 2019 analizi...

- 2019'u anlattığınız kitabın ismi Kader Yeniden Yazılıyor... Çok iddialı bir isim neden böyle görüyorsunuz 2019'u?

- 21'inci yüzyılın duyurusunun yapıldığı yıl 2019. Uranüs mart ayından itibaren Boğa'ya geçtikten sonra önümüzdeki yedi yıllık döndü 21'inci yüzyılın en hararetli dönemi olacak. Koca bir yüzyılın ne olduğunu, nereye gittiğini, insanlığa ne kattığını göreceğiz. Belki biz yaşarken fark etmeyeceğiz ama bu dönem bitince çok büyük şeyler yaşandığını anlayacağız. Öngörülemez 21'inci yüzyılın adı konulmaya başlanıyor. Bugüne kadar fragmanı izliyorduk, belki de perde aralanacak ve filmi izlemeye başlayacağız.

Enine boyuna 2019 analizi...

- Türkiye'yi bu yıl neler bekliyor? Korkalım mı, umutlanalım mı?

- Türkiye ve Türkiye'nin stratejisi dünyada çok konuşulacak. Türkiye 2018 yılında kendi dönüşümünü yaşadı. Dünya Türkiye'yi birçok konuda konuşacak. Zaten İpekyolu dünyadaki birçok ülkenin göz diktiği nokta olacak. Ayrıca topraklarımızda bugüne kadar bilinmeyen bir medeniyete dair izlere rastlanacak. Bu nedenle de dünyanın gündeminde yer alacağız.

Enine boyuna 2019 analizi...

- Hangi ülkeler bizim gündemimizde yer alacak peki?

- Tüm dünyada siyasi dengeler değişecek. Pek çok ülke kendi toprak bütünlüğünü korumak için farklı stratejik kararlar alacak. Hatta inanması güç olayları izleyeceğiz.

Enine boyuna 2019 analizi...

- Dünya bizi çok mu konuşacak?

- Evet her zaman olduğundan daha çok konuşulacağız. Dünya için stratejik önemimiz kat va kat artacak.

BİZE ULAŞIN