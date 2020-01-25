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Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

İddialı indirimlerin sonuna geldik, mağazalarda yavaş yavaş yeni koleksiyonlar yer almaya başladı... İşte şimdi tam olarak dolabınızda için akıllı yatırım yapma zamanı...

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL Kadın
Giriş Tarihi: 25.01.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 08:13
Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

İddialı indirimlerin sonuna geldik, mağazalarda yavaş yavaş yeni koleksiyonlar yer almaya başladı... İşte şimdi tam olarak dolabınızda için akıllı yatırım yapma zamanı...

Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

2020'ye hepimiz hızlı bir giriş yaptık... Önce yeni yıl hediyelerimizi seçtik, sonra hediyeleri değiştirmek için tura çıktık, sonrasında da üst üste gelen indirimlerle resmen hepimizin aklı başından gitti.

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Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

Hele bir de benim gibi doğum gününüz ocak ayı içinde kalıyorsa eminim siz de üst üste kendinizi gideceğiniz yemekler ve davetler için alışveriş yaparken buldunuz. Ve sonuç olarak 2019-2020 sonbahar-kış sezonunu resmen hep beraber tükettik.

Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

Bilmediğimiz ürün, görmediğimiz mağaza, almadığımız parça kalmadı. Peki o zaman biz modaseverler için şimdi ne yapma vakti? Tabii ki için dolabımızdaki eksikleri belirleme, genel stilimize uyan trendleri not alma ve sonrasında da kısa süre içinde kabuk değiştirecek olan mağazalar içinde yolumuzu doğru bir şekilde bulabilmek için çalışma vakti. O zaman hadi hep beraber yavaş yavaş mağazalarda yerlerini almaya başlayan ve gelecek sezondan itibaren dolaplarımıza girecek olan parçalara bir de yakından bakalım...

Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

MERHABA DİSKO YAKALAR

Paco Rabanne'dan Victoria Beckham'a, Lanvin'den Saint Laurent'e kadar dünyanın önde gelen modaevlerinin koleksiyonlarında disko yakalar dikkat çekiyor. Studio 54 ruhunu yansıtan bu iddialı yakalar tahmin edeceğiniz üzere kendisini en çok ceketlerde belli ediyor

Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

KAT KAT ETEKLER

Flamenko eteklerini andıran kat kat ve kabarık etekler gelecek günlerin en popüler parçalarından. Simsiyah rock esintili bir tişörtle bir anda bambaşka bir havaya bürünebilen bu eteklerden muhakkak dolabınıza bir parça atın.

Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

TIĞ İŞİ, ÖRGÜLER GERİ GELDİ

Zaten birkaç yıldır düzenli olarak modaevleri ve tasarımcılar tığ işlerini ve örgüleri gündemimize getiriyor. Ancak önümüzdeki günlerden itibaren tığ işinin en seksi ve iddialı hallerini etrafımızda görmeye başlayacağız. Marni, Fendi, Jil Sander ve Salvatore Ferragamo birbirinden iddialı modelleriyle hepimizin kalplerini çalmayı başardı. Modanın hızına yetişemediğimiz şu günlerde el emeği bu tarz bir çalışmanın bu kadar popüler olması da lüks modaevlerinin vizyonunu nasıl değiştirdiğinin bir ispatı olsa gerek.

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