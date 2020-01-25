Gardırobunuzu yeni sezona hazırlayın!

TIĞ İŞİ, ÖRGÜLER GERİ GELDİ

Zaten birkaç yıldır düzenli olarak modaevleri ve tasarımcılar tığ işlerini ve örgüleri gündemimize getiriyor. Ancak önümüzdeki günlerden itibaren tığ işinin en seksi ve iddialı hallerini etrafımızda görmeye başlayacağız. Marni, Fendi, Jil Sander ve Salvatore Ferragamo birbirinden iddialı modelleriyle hepimizin kalplerini çalmayı başardı. Modanın hızına yetişemediğimiz şu günlerde el emeği bu tarz bir çalışmanın bu kadar popüler olması da lüks modaevlerinin vizyonunu nasıl değiştirdiğinin bir ispatı olsa gerek.



