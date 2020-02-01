Gökhan tepe: Hayatım bebekten önce ve sonra diye ikiye ayrıldı

Gelecek yıl meslek hayatında 25. yılını kutlamaya hazırlanan Gökhan Tepe ile dört yıl aradan sonra tekrar bir araya geldik. Yeni single'ı Asmalı'yı kısa bir süre yayınlayan sanatçıyla bu kez sadece müzik konuşmadık. 2017'de evlenen, geçen aralık ayında da ilk bebeği Denizhan'ı kucağına alan sanatçıyla aile kurmanın hayata ve müziğe bakışını nasıl değiştirdiği üzerine sohbet ettik.

- Asmalı'yı bebeğiniz doğduktan 10 gün sonra yayınladınız. Özellikle mi beklediniz?

- Hiç ilgisi yok. Benim, düzenlemeyi yapan Serkan Ölçer'in yoğunluğu, klip çekimi derken süreç uzadı. Kasımda çıkarmayı planlıyorduk, aralık oldu. Yaradan'ın takdiri, "Önce çocuğunu kucağına al" dedi sanki.

- Sözler Şebnem Sungur imzalı. Birçok şarkıya birlikte imza attığınız bir isim. Keza Ayla Çelik de kimyanızın tuttuğu isimler arasında. Uyumu nasıl yakaladınız?

- 15-20 senedir dostuz. Güzel günlerimiz oldu, acı günlerimiz oldu. Birlikte bir dolu hatıramız var. Sadece çalışma ortaklığı yaptığım değil, hayatı birlikte yaşadığım insanlar aslında. Bu durum birbirini anlamayı sağlıyor. Ortadan ego kalkıyor. Samimiyetten kaynaklı birbirinize yön verebilme şansınız oluyor.