Gökhan tepe: Hayatım bebekten önce ve sonra diye ikiye ayrıldı

BEBEKTEN ÖNCE BEBEKTEN SONRA
- Sizinle daha önce yaptığımız söyleşide yeni bir melodiyi, bir bebeğin ilk gülümsemesine benzetmiştiniz. Bebeğiniz size ilk gülümsediğinde ne hissettiniz?
- Bana ilk güldüğünde kucağımdaydı. O duyguyu hiçbir şeyle karşılaştıramam. O zaman yaptığım, bir bebeğin gülümsemesi, yeni bir melodi benzetmesi, şimdi zayıf kaldı. O gülümseme bana bütün melodileri, şarkıları unutturdu.
- Evlenmek, bebek sahibi olmak hayata bakışınızı nasıl etkiledi?
- Bebekten önce Gökhan, bebekten sonra Gökhan olarak hayatımı ikiye ayırabilirim. Artık önceliklerim değişti. İyi bir ebeveyn olmak için mücadele veriyorum. Denizhan'ın geleceğini düşünmek çalışma hayatına bakışımı değiştirdi. Daha fazla disipline oldum. Onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için neler yapabilirim, buna kafa yormaya başladım. Denizhan'ın geleceğini düşünüyorum. "Vatana, millete faydalı, mutlu bir insan nasıl olabilir?" tatlı telaşı içindeyim. Şu anda bunları düşünmek bana mutluluk veriyor. Karamsar bir sorumluluk fikri içerisinde değilim. Tabii ki onun sağlığının, mutluluğunun keyfini yaşamaya da çalışıyorum. Çünkü bu anlar geri gelmeyecek. Bu pozitif yüklenme de mutlaka bana üretimimde yeni sahalar açacaktır. Zaten dualarımda da hep "Allahım çocuğum olduktan sonra yepyeni bir hayatın sorumluluğunu bana kolay kıl. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken beni yeni bir donanımda hissettir" derdim. Çok şükür dularım kabul oldu.