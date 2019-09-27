Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

Küçük dokunuşlar ile tüm görünümüzü değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Doğru kıyafet seçimi ile 'tarz' olmanız mümkün.Şık görünmek; her zaman en pahalı parçaya sahip olmak ya da birçok karışık parçayı bir araya getirmek değildir. Küçük detaylar ve doğru parçalar ile modaya uymanız çok kolay.