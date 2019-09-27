Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

Şık görünmek; her zaman en pahalı parçaya sahip olmak ya da birçok karışık parçayı bir araya getirmek değildir. Küçük detaylar ve doğru parçalar ile modaya uymanız çok kolay. Küçük dokunuşlar ile tüm görünümüzü değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Doğru kıyafet seçimi ile 'tarz' olmanız mümkün.Şık görünmek; her zaman en pahalı parçaya sahip olmak ya da birçok karışık parçayı bir araya getirmek değildir. Küçük detaylar ve doğru parçalar ile modaya uymanız çok kolay. VÜCUT ŞEKLİNİZE GÖRE GİYİNİN TARZINIZA UYGUN BİR JEAN BULUN AKSESUAR KULLANIN SME! Bir başka vazgeçilmez ise Siyah Mini Elbise. Kurtarıcı bu parçayı gün içinde sneakerlarınız ile, ya da akşam topuklu ayakkabılarınız ile kullanabilirsiniz. BELİRLİ BİR RENGİ ORTAYA ÇIKARMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR PARÇALAR EDİNİN