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Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

görünmek; her zaman en parçaya sahip olmak ya da birçok karışık parçayı bir araya getirmek değildir. detaylar ve doğru parçalar ile modaya uymanız çok kolay.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 15:23
Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

dokunuşlar ile tüm görünümüzü değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Doğru kıyafet seçimi ile 'tarz' olmanız mümkün. görünmek; her zaman en parçaya sahip olmak ya da birçok karışık parçayı bir araya getirmek değildir. Küçük detaylar ve doğru parçalar ile modaya uymanız çok kolay.

Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

VÜCUT ŞEKLİNİZE GÖRE GİYİNİN
Vücut şeklinizi bilmek, olmanın temelini oluşturur. Vücut tipinizi bilir ve ona göre giyinirseniz; kusurlu olduğunu düşündüğünüz bölgeleri stilinizle örtebilir ve daha iyi görünebilirsiniz.

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Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

TARZINIZA UYGUN BİR JEAN BULUN
Her dolabın vazgeçilmezlerden biri olan jean pantolonların doğru seçimi hem fiziğinizi daha iyi yansıtacak hem de her tarz ile kombinleyebileceğiniz için kurtarıcı parçanız olacaktır.

Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

AKSESUAR KULLANIN
Aksesuar kullanımı, basic tshirtlerinizi bile tarzınıza uyduracaktır. Büyük halka küpeler, bir kolye ya da bir gözlük çok çaba sarf etmeden şıklığı yaklamanızı sağlayacak.

Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

SME!

Bir başka vazgeçilmez ise Siyah Mini Elbise. Kurtarıcı bu parçayı gün içinde sneakerlarınız ile, ya da akşam topuklu ayakkabılarınız ile kullanabilirsiniz.

Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

BELİRLİ BİR RENGİ ORTAYA ÇIKARMAK
Kombininizde bir rengi öne çıkarmak, karışıklığı azaltacak ve daha görünmenizi sağlayacak.

Her kadının bilmesi gereken moda ile ilgili ipuçları

SÜRDÜRÜLEBİLİR PARÇALAR EDİNİN
Alışverişe çıktığınızda birden fazla kombin ile kullanabileceğiniz parçalar edinmeye özen gösterin.

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