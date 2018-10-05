Herkes bu kadını merak ediyor!

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor. Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor.. Saraylarda yaşayıp dünyaya geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Kim mi bu kadın? Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo. Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.