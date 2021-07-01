İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, bambaşka biri oldu. Cıvıl cıvıl halleriyle görmeğe alışkın olduğumuz Seda Bakan hızla verdiği doğum kilolarından sonra imajını tazeleyip sarışın olmuştu. Kıvırcık saçları ile tanınan ünlü oyuncu Seda Bakan'ın eski halinden eser kalmadı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti. İşte güzelliğiyle mest eden Seda Bakan'ın bikinili pozları...