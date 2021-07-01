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Haberler Galeri İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 01.07.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 16:52

İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, bambaşka biri oldu. Cıvıl cıvıl halleriyle görmeğe alışkın olduğumuz Seda Bakan hızla verdiği doğum kilolarından sonra imajını tazeleyip sarışın olmuştu. Kıvırcık saçları ile tanınan ünlü oyuncu Seda Bakan'ın eski halinden eser kalmadı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti. İşte güzelliğiyle mest eden Seda Bakan'ın bikinili pozları...

İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, bambaşka biri oldu.

İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

Cıvıl cıvıl halleriyle görmeğe alışkın olduğumuz Seda Bakan hızla verdiği doğum kilolarından sonra imajını tazeleyip sarışın olmuştu.

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İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

Kıvırcık saçları ile tanınan ünlü oyuncu Seda Bakan'ın eski halinden eser kalmadı.

İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

İmaj yenileyip sarışın olan Seda Bakan bikinili pozları ile yaktı geçti!

Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti.

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