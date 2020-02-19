Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

Çoğu zaman hayatımızın bazı noktalarında kendimizi özgüvensiz veya güvensiz hissedebiliriz. Genellikle kendimize olan güvenin artması için çevremizdeki kişilerden destek bekleriz. Kişinin kendine olan güveninin artması için birçok uzman ve kitaplar aynı şeyleri yani klişe şeylerden bahseder. Peki, bu klişeler gerçekten işe yarıyor mu? Sizin için listelediğimiz birçok maddeyi şimdiden söyleyelim hayatınızın bir noktasında zaten duymuş olacaksınız. Ancak bu klişelere hayatınızda yer verirseniz, değişime siz de inanamayacaksınız!