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Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

zaman hayatımızın bazı noktalarında kendimizi özgüvensiz veya güvensiz hissedebiliriz. kendimize olan güvenin artması için çevremizdeki kişilerden destek bekleriz. Kişinin kendine olan güveninin artması için birçok uzman ve kitaplar aynı şeyleri yani klişe şeylerden bahseder. , bu klişeler gerçekten işe yarıyor mu? Sizin için listelediğimiz birçok maddeyi şimdiden söyleyelim hayatınızın bir noktasında zaten duymuş olacaksınız. Ancak bu klişelere hayatınızda yer verirseniz, değişime siz de inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 19.02.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 12:59
Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

1.KENDİNLE HER ZAMAN GURUR DUY

Tüm hatalarına rağmen kendini acımasızca eleştirmek yerine, olumlu taraflarını ve başardıklarını düşün ve kendinle gurur duy. Her olumsuz bir durum yaşadığın da bunu kendine hatırlatman seni günden güne daha iyi yapacaktır ve güvenini artıracaktır.

Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

2. HAYATTA 'GERÇEK' HEDEFLERİN OLSUN

Birçok şeyi düzenli çalışarak ve isteyerek başarabilirsin ancak bu her şeyi başarabileceğin anlamına gelmiyor. Mutlaka yeteneklerin doğrultusunda gerçekçi hedefler belirle. Unutma sen süper kahraman değilsin.

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Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

3.FİKİRLERİNİN ARKASINDA OL

Fikirlerini her zaman savun ve bir gruba uymak yerine fikirlerinin peşinden git. Ancak bunu yaparken başkalarını ezme!

Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

4. HAYIR DEMEYİ BİL

Hayır demeyi öğren. Ucunda kaybedeceğin şeyler olsa dahi hayır demek istiyorsan hayır de. Günün sonunda sen kazanırsın.

Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

5. SEVMEDİĞİN ÖZELLİKLERİNİ LİSTELE

Kendinde sevmediğin özellikleri listele ve onları iyileştirmek için neler yapabileceğine bir bak. Belki de bazı özellikler işine yarıyordur.

Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

6. ELİNDEN GELENİ YAP

Dünyaya bir kere geliyoruz. Bu yüzden ne yönde değişmek istiyorsan o konuya ağırlık ver. Kendini bu anlamda geliştirmek için elinden geleni yap. Tembellik yapma.

Kendinize olan güveni klişelerle artırın!

7. KORKMA!

Başarısız olmaktan, hata yapmaktan, ilerleyememekten korkma. Alacağın dersler alacağın ödüllerden daha değerli olabilir.

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