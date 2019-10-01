Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton, Prens William ile evlendiğinden bu yana gündemden düşmüyor. Hareketleriyle, giyim ve kuşamıyla her zaman dikkat çeken Kate Middleton, birçok kişiye örnek oluyor. Kameralar karşısında olduğu zamanlarda davranışlarından dolayı takdir edilen Kate Middleton'ın evde çalışanlara nasıl davrandığı ise her zaman merak konusu. Son yapılan açıklamaya göre Kate Middleton'ın ekibinde çalışan görevliler, Düşes'in kendilerine nasıl davrandığını anlattı. İşte Kate Middleton ile ilgili dikkat çeken açıklamalar...