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  • Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini meğer...

Kraliyet ailesinin gözde gelini , ile evlendiğinden bu yana gündemden düşmüyor. Hareketleriyle, giyim ve kuşamıyla her zaman dikkat çeken , birçok kişiye örnek oluyor. Kameralar karşısında olduğu zamanlarda davranışlarından dolayı takdir edilen Kate Middleton'ın evde çalışanlara nasıl davrandığı ise her zaman merak konusu. Son yapılan açıklamaya göre Kate Middleton'ın ekibinde çalışan görevliler, Düşes'in kendilerine nasıl davrandığını anlattı. İşte Kate Middleton ile ilgili dikkat çeken açıklamalar...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:45
Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Kraliyet ailesinin gözde gelini , ile evlendiğinden bu yana gündemden düşmüyor. Hareketleriyle, giyim ve kuşamıyla her zaman dikkat çeken , birçok kişiye örnek oluyor. Kameralar karşısında olduğu zamanlarda davranışlarından dolayı takdir edilen Kate Middleton'ın evde çalışanlara nasıl davrandığı ise her zaman merak konusu. Son yapılan açıklamaya göre Kate Middleton'ın ekibinde çalışan görevliler, Düşes'in kendilerine nasıl davrandığını anlattı. İşte Kate Middleton ile ilgili dikkat çeken açıklamalar...

Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Cambridge Düşesi 'ın kapalı kapılar ardındaki hayatının bir sırrı daha ortaya çıktı. Yanında çalışanlar, Middleton'ın kendilerine nasıl davrandığını, çalışırken bir hata yaptıklarında Düşes'in nasıl tepki gösterdiğini anlattı.

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Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Mail on Sunday gazetesinin eki olan You'nun iddiasına göre , yanında çalışan herkesin "sesini duymak" istiyor. Yani Kensington Sarayı'ndan kaynakların anlattığına göre Middleton en kıdemlisinden en gencine yanında çalışan herkesin fikrini almak için zaman harcıyor.

Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Aynı kaynak Middleton'ın yanında çalışan herkesin ismini bildiğini de belirtti. Aynı kaynak ", işinizle ilgili bir hata yaptığınızı gördüğünde de sizin bir insan olduğunuzu unutmadan tepki gösterir, yani anlayışlı davranır" dedi.

Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

Prens Harry ile evliliğinin ilk dönemlerinde Kensington Sarayı'nda kendilerine ayrılan bölümde yaşayan Meghan Markle ile 'ın çalışanlarının arasında gerilim yaşandığı ve Düşes'in "Bu kabul edilemez. Çalışanlarımla ancak ben konuşabilirim" dediği de ileri sürüldü.

Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

You dergisinin iddiasına göre Middleton, aile içindeki rolü söz konusu olduğunda elinden gelenin en iyisini yapabilmek için çok fazla çaba sarf ediyor.

Kraliyet çalışanlarından şok açıklama! Kraliyet gelini Kate Middleton meğer...

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