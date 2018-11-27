Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, anlattı. İşte o besinler ve faydaları... HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi) Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi). Peygamber Efendimiz, 'Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur' diyor. Çünkü hurma Hz. Meryem'in loğusalığındaki yiyeceği idi. Şayet hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı; Allah diğer meyveleri Meryem'e ikram ederdi.