Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:45
Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, anlattı.

Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

İşte o besinler ve faydaları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur.

Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)

Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi).

Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" diyor.

Kuran-ı Kerim'de adı geçen insan vücuduna faydaları kanıtlanmış mucizevi besinler!

Çünkü hurma Hz. Meryem'in loğusalığındaki yiyeceği idi. Şayet hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı; Allah diğer meyveleri Meryem'e ikram ederdi.

BİZE ULAŞIN