Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor... İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...