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'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

Giriş Tarihi: 08.12.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 11:45
Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor... İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

İşte Ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

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Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz

"Rahat bir atmosfer" için yeterli aydınlatma

Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

- Hayvan baskılı halı ( halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar

Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

BEYONCE'UN KULİS İSTEKLERİ

- Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası
- 25 derece sıcaklığına sabitlenmiş soyunma odası
- Banyoda 2 adet yüz ve 2 adet vücut için yeni beyaz havlular

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