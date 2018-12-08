Rihanna'dan şaşırtan istek! Bu kadarına da pes dedirtti...

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor... İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler... İşte Ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri... RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ - 5'li priz 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma - Dolapları kapamak için beyaz örtüler - Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı) - Bolca mum BEYONCE'UN KULİS İSTEKLERİ - Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası