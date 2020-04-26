Şahika Ercümen: Suda olmayı çok özledim geçen gün küveti doldurup içinde ağladım

- Çok aktif yaşamı olan biriydiniz. Şimdi nasıl hissediyorsunuz?

- Evet çalışmayı, üretmeyi, hayatın içinde olmayı çok severim. Aynı gün içinde üç şehirde bulunduğum oluyordu. En son ne zaman ayağımı uzatıp oturdum ya da bir film izlediğimi hatırlamıyordum ve bir mola vermem şarttı! O yüzden evde olmak bana iyi geldi. Fakat özgürlüğüne çok düşkün bir kadınım ve doğanın içinde olmak en sevdiğim şey. Bu beni zorlamaya başladı. Buna rağmen her gün kendimi motive etmeye çalışarak bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum.

- Bu kadar uzun süre suyla temas edememek nasıl etkiliyor sizi?

- Açıkçası beni en zorlayan şey bu. Yılın 350 günü yüzen birisiyim, su, deniz benim evim gibi. Geçen gün küveti doldurup birkaç saat içinde kaldım, resmen suda ağladım. Öyle çok özlemişim ki!