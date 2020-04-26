Şahika Ercümen: Suda olmayı çok özledim geçen gün küveti doldurup içinde ağladım

Dünya dalış rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, günlerdir ailesinin Çanakkale'deki evinde, izole bir yaşam sürüyor. Ercümen zaman zaman zor anlar geçirdiğini, suda olmayı çok özlediğini söylüyor. Rekorlar kıran, dünyanın dört bir yanında zorlu dalışlara imza atan, Türkiye'yi gittiği her yerde gururlandıran biri Şahika Ercümen. O kadar aktif bir yaşamı vardı ki, yılın neredeyse 200 gününü evinden uzakta geçiriyordu. Şimdi durum farklı. Ziyarete gittiği ailesinin Çanakkale'deki evinde, kendini izole etmek durumunda kalan Ercümen, hayatının en durulmuş dönemini yaşıyor. Astım hastası olduğu için koronavirüs konusunda ayrı bir hassasiyet göstermesi gereken Ercümen, günlerini okuyarak, nefes çalışmaları yaparak ve kendini dinleyerek geçiriyor. - Çok aktif yaşamı olan biriydiniz. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? - Nefes çalışmalarınıza evde devam ediyorsunuz, hatta yayın yaptınız bununla ilgili... Nefes çalışmasının faydaları neler? - Evde tek misiniz, yoksa yakınlarınızla mısınız? - Eve dair işlerle daha çok ilgilenir oldunuz mu? Güne sporla başlamak iyi geliyor EVDE YOĞURT MAYALIYORUM