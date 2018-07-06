Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

Yaşam kaynağımız olan su, vücudumuzun dengede çalışması için hayati önem taşıyor. Oysa günlük hayatın koşuşturmacasına dalıp su içmeyi unutuyor ya da su içmek için susamayı bekliyoruz. Yanlış yapıyoruz! Aile Hekimi Dr. Didem Altay Gazi özellikle yaz aylarında günde en az 8 bardak su içilmesinin şart olduğunu belirterek ekliyor; "Su içmenin reflüyü önlemeden kilo kontrolüne, baş ağrısından pürüzsüz bir cilde hatta stresle başa çıkmaya dek sayısız faydaları varken, su içmemenin de hayati tehlikeye neden olabilecek kadar zararları var." Dr. Didem Altay Gazi su içmenin 11 faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 70'i sudan oluşuyor. Eklem aralıklarında kayganlığı sağlayan sıvı bileşeninde de su bulunuyor. Yeterince su içmediğimizde eklem arası sıvılarla birlikte eklem kayganlığı da azalıyor. Bu da eklem ağrılarına, hareket sırasında eklemlerden ses gelmesine neden oluyor. Tedavi edilmezse eklem yüzeyleri aşınıp kalıcı eklem bozuklukları oluşuyor. Ağrısız hareket etmek için su içmek en basit önlem.