Türkiye'nin en iyi haber sitesi

içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

Giriş Tarihi: 06.07.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 14:11
  • 1
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

Yaşam kaynağımız olan , vücudumuzun dengede çalışması için hayati önem taşıyor. Oysa günlük hayatın koşuşturmacasına dalıp su içmeyi unutuyor ya da su içmek için susamayı bekliyoruz. Yanlış yapıyoruz! Aile Hekimi Dr. Didem Altay Gazi özellikle yaz aylarında günde en az 8 bardak su içilmesinin şart olduğunu belirterek ekliyor; "Su içmenin reflüyü önlemeden kilo kontrolüne, baş ağrısından pürüzsüz bir cilde hatta stresle başa çıkmaya dek sayısız faydaları varken, su içmemenin de hayati tehlikeye neden olabilecek kadar zararları var." Dr. Didem Altay Gazi su içmenin 11 faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 70'i sudan oluşuyor. Eklem aralıklarında kayganlığı sağlayan sıvı bileşeninde de su bulunuyor. Yeterince su içmediğimizde eklem arası sıvılarla birlikte eklem kayganlığı da azalıyor. Bu da eklem ağrılarına, hareket sırasında eklemlerden ses gelmesine neden oluyor. Tedavi edilmezse eklem yüzeyleri aşınıp kalıcı eklem bozuklukları oluşuyor. Ağrısız hareket etmek için su içmek en basit önlem.

  • 2
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 70'i dan oluşuyor. Eklem aralıklarında kayganlığı sağlayan sıvı bileşeninde de su bulunuyor. Yeterince su içmediğimizde eklem arası sıvılarla birlikte eklem kayganlığı da azalıyor. Bu da eklem ağrılarına, hareket sırasında eklemlerden ses gelmesine neden oluyor. Tedavi edilmezse eklem yüzeyleri aşınıp kalıcı eklem bozuklukları oluşuyor. Ağrısız hareket etmek için su içmek en basit önlem.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

CİLDİ YENİLİYOR

yetersiz alındığında cilt kuruyup terleme azalıyor. Vücut ısı dengesini sağlayamıyor, cilt esnekliğini kaybediyor. Özellikle egzama ve mantarlar sık gözlenirken, tırnaklar ve saçlar kırılıyor, ciltte çatlama ve kanamalar görülebiliyor. Vücut mikroplara açık hale geliyor.

  • 4
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

KRAMPLARI ÖNLÜYOR

Spor yaparken daha sağlıklı olmak için dengeli beslenme, düzenli bir uyku ve yeterince içmeye dikkat etmek gerekiyor. Vücuttaki kas kitlesi arttıkça su ihtiyacı da artıyor. Spor yapmadan önce ve sonra içilen su, kas kasılmaları ve kramplarla başa çıkmada oldukça etkili.

  • 5
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

STRESLE SAVAŞIYOR

Dr. Didem Altay Gazi "Beynimizin yüzde 85'i dur. Eğer vücudumuzda yeteri kadar besin ve su yoksa stres altında hissederiz. Açlık ve susuzluğa dayanamamamızın sebebi beynimize bu durumlarda yakıt yani besin ve su gitmemesidir. Gün içerisinde gergin ve huzursuz olan kişiler yeterli su içmiyor olabilirler!" diyor.

  • 6
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

KABIZLIĞI ENGELLİYOR

Lifli besinler ve bol sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Yetersiz su tüketimi, sindirim sisteminin daha az çalışmasına ve kabızlığa yol açıyor. Kabızlık ve hazımsızlığı önlemek, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için mutlaka su için.

  • 7
  • 12
içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!
Su içmeniz için 11 hayati nedeniniz var!

HAMİLELİKTE DESTEK OLUYOR

Hamilelikte vücudun ihtiyacı artıyor. Bebeğin gelişmesi, anne karnındaki amnion denilen sıvı içinde olup, annenin kan hacmi artıyor ve bu da daha fazla su içmeyi gerektiriyor. Sorunsuz bir hamilelik dönemi ve sağlıklı bir bebek için hamilelikte yeterli su alımı çok önemli.

BİZE ULAŞIN