Ünlülerin kesecisi Lale Yege: Altı ayda bir kese köpüğe Manhattan’a gider gelirim

- Yaptığınız iş, geleneklerimizde yer alan, Türk hamamının ritüellerinden kese ve köpük uygulaması. Ama siz bu konuda epey ünlüsünüz. Hikayeniz nasıl başlıyor?

- Kökenimizde, geleneğimizde var bu iş. Ben annem ve teyzemden öğrendim, onlar kendi anne ve anneannesinden, onlar ise daha da büyük büyük annelerden... Babam da aynı şekilde... Zaten baba tarafım Arnavut... 400 yıllık bir geçmişimiz var bu işte. Dedem Vahdettin döneminden gelme bir Türk hamamı terapisti, Osmanlı terapisti. O zamanlar erkeklere tellak, kadınlara natır denirdi. Sülalemiz hep birbirine el vermiş.



- Osmanlı terapisti dediniz büyük büyük dedeniz için. Ne demek Osmanlı terapisti?

- O dönemlerde Osmanlı sarayında görev yapan en ünlü aşçı da Arnavutlardan çıkarmış, en özel kişiye hizmeti verenler de... Yani cariyeler... Kese bizim kültürümüzün keşfi.