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Haberler Galeri Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:49

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Çocuklar oyuncaklarını, harçlıklarını bağışladı. Yaşlıların kimi yardım malzemelerini sırtladı, kimi umre parasını yolladı. Vatandaşlar, konserveden bebek bezine, battaniyeden ısıtıcıya akla gelen tüm yardımları ulaştırma yarışına girdi. Kan bağışı kuyrukları uzadıkça uzadı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

Kimi battaniye, kimi elektrikli ısıtıcı, kimi atkı-eldiven bağışladı. AFAD merkezlerinde gelen bağışlar için kuyruklar oluştu. AFAD koordinesinde STK'lar, üniversiteler, dernekler, belediyeler, valilikler de yardım topladı.

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Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

AFAD, şu ana kadar 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 adet mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 adet tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekarelik çadırı ilk etapta bölgeye gönderdi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

Türk Kızılay depremin olduğu ilk anda 5 mobil mutfak, 76 ikram aracı, bin 499 çadır, 21 bin 636 battaniyeyi bölgeye ulaştırdı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

Hatay başta olmak üzere çadır kent olarak belirlenmiş noktalara kurulmaya başlandı. Ulusal kan stokları da deprem bölgelerine yönlendirildi.

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