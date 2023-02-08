Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
06:49
Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması
Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Çocuklar oyuncaklarını, harçlıklarını bağışladı. Yaşlıların kimi yardım malzemelerini sırtladı, kimi umre parasını yolladı. Vatandaşlar, konserveden bebek bezine, battaniyeden ısıtıcıya akla gelen tüm yardımları ulaştırma yarışına girdi. Kan bağışı kuyrukları uzadıkça uzadı.