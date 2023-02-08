Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
07:07
Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde, bir yandan enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için zamanla yarış sürerken, evlerine giremeyen binlerce vatandaş için de barınma seferberliği sürüyor. Bölgede hasar almayan tüm devlet tesisleri, deprem mağduru vatandaşlar için kapılarını açarken, yurtlar, oteller, spor salonları ve tren vagonları dâhil vatandaşların barınması için hazırlandı.