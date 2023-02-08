Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

Afet bölgesinde bulunan ilçe stadı, spor salonu, genç ofis, gençlik merkezi ve öğrenci yurdu gibi birçok noktada vatandaşlara 24 saat barınma olanağı ve yiyecek-içecek ikramı yapılıyor. İl il kesintisiz hizmet sağlanan tesisler şunlar:



