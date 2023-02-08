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Haberler Galeri Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz
Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 07:07

Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde, bir yandan enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için zamanla yarış sürerken, evlerine giremeyen binlerce vatandaş için de barınma seferberliği sürüyor. Bölgede hasar almayan tüm devlet tesisleri, deprem mağduru vatandaşlar için kapılarını açarken, yurtlar, oteller, spor salonları ve tren vagonları dâhil vatandaşların barınması için hazırlandı.

MURATHAN YILDIRIM
İLKER TURAK
Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

Afet bölgesinde bulunan ilçe stadı, spor salonu, genç ofis, gençlik merkezi ve öğrenci yurdu gibi birçok noktada vatandaşlara 24 saat barınma olanağı ve yiyecek-içecek ikramı yapılıyor. İl il kesintisiz hizmet sağlanan tesisler şunlar:

Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

ADANA
Kut'ül Amare Yurdu, Yeni Adana Stadyumu, Asım Savaş Spor Salonu, Çukurova Yurdu, Toroslar Yurdu, Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi, Serinevler Spor Salonu, Yüreğir Gençlik Merkezi, İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi, TOHM Binası, Nihat Geven Spor Salonu, Menderes Spor Salonu, Atatürk Yüzme Havuzu, Adana Gençlik Merkezi, Çukurova Atletizm Pisti, Ceyhan Spor Salonu, Kozan Yurdu.

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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

ADIYAMAN
Yenimahalle Spor Salonu, Cumhuriyet Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Besni İlçe Spor Salonu, Kahta İlçe Stadı, Atatürk Spor Salonu, Gazi Spor Salonu, Sincik Spor Salonu.

Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

DİYARBAKIR
Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü, Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü, Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi, Diyarbakır Stadyumu, Köşkler Spor Kompleksi, Bağlar Gençlik Merkezi, Çınar Spor Salonu, Genç Ofis.

Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı: Biz birlikte güçlüyüz

GAZİANTEP
Olimpik Yüzme Havuzu, Gazikent Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Şahinbey Spor Salonu, Kalyoncu Spor Salonu, Seyri Antep Gençlik Kampı, Islahiye Gençlik Merkezi, Oğuzeli Spor Salonu, Nizip Gençlik Merkezi, Nizip Stadı, Nizip Spor Salonu, Yavuzeli Spor Salonu, Araban Spor Salonu, Araban Gençlik Merkezi.

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