Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Son dakika deprem haberleri: Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, büyük yıkıma yol açan depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu Fayı'nda MTA ve AFAD'ın, bilim insanlarının çalışmaları olduğunu söyleyerek, "Sismik boşluk olduğu birçok haritayla ortaya çıkarıldı. Aslında deprem bu bölgede bekleniyordu; ama bu kadar büyük olması beklenmiyordu" dedi.

Bölgedeki fay hattının deprem öncesi beklentisi ile sonrasındaki tepkisi nasıl oldu? Neden bu kadar şiddetli depremler oldu ve sadece 9 saat arayla iki büyük deprem yaşanması olağan bir durum mu? İşte Türkiye'yi kahreden depremlerle ilgili çarpıcı ayrıntılar...