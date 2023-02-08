Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:03

Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli tespit ve analizler yayınlanmaya başladı. Uzman isimlerin depremin ve artçılarının araştırmasını gerçekleştirmesi ile sarsıntının yapısına dair geçmişteki uyarılarla bugünkü tepkisi karşılaştırıldı. Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep gibi birçok ilimizi vuran ve çok sayıda binaı yıkarak binlerce can kaybına neden olan depremin beklenmedik fay tepkileri de ortaya çıktı. GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen 'bu örneği olmayan bir deprem' dedi. İşte ayrıntılar

Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Son dakika deprem haberleri: Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, büyük yıkıma yol açan depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu Fayı'nda MTA ve AFAD'ın, bilim insanlarının çalışmaları olduğunu söyleyerek, "Sismik boşluk olduğu birçok haritayla ortaya çıkarıldı. Aslında deprem bu bölgede bekleniyordu; ama bu kadar büyük olması beklenmiyordu" dedi.

Bölgedeki fay hattının deprem öncesi beklentisi ile sonrasındaki tepkisi nasıl oldu? Neden bu kadar şiddetli depremler oldu ve sadece 9 saat arayla iki büyük deprem yaşanması olağan bir durum mu? İşte Türkiye'yi kahreden depremlerle ilgili çarpıcı ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

SOL YÖNLÜ DOĞU ANADOLU FAY ZONU

Doç. Dr. Bülent Özmen, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, depremin Hatay'dan başlayıp, Bingöl Karlıova'ya kadar uzanan ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda olan sol yönlü Doğu Anadolu Fay zonu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

SİSMİK BOŞLUK GERÇEĞİ ve 1114 İLE 1544 YILI DEPREMLERİ

Bu bölgenin uzun yıllar deprem olmaması nedeniyle bilim insanları tarafından 'sismik boşluk' olarak gösterildiğini ve deprem olma olasılığının da yüksek olduğunun dile getirildiğini vurgulayan Özmen, "Bu fayın 'Pazarcık' denilen segmenti 1114 ve 1544 yıllarında 2 büyük deprem yaşamış; 1544 yılından günümüze kadar geçen 480 yıllık süreç içerisinde de burada herhangi bir hasar verici deprem olmaması nedeniyle de burada gerilim birikmiş ve büyük bir depremle bu gerilim boşaldı ve bölgeyi de ciddi bir şekilde etkiledi" dedi.

Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

"TÜRKİYE'DE BİR İLK VE ÇOK ÇOK ENDER OLAN ŞEY İSE..."

Doç. Dr. Özmen, aynı bölgede yaklaşık 9 saat sonra 7'nin üzerinde ikinci depremin olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirip, "Bu aslında Türkiye'de ve o bölgede bir ilk. 9 saat arayla iki büyük depremin meydana gelmiş olması çok çok ender rastlanacak bir olay. Doğu Anadolu Fayının yılda kayma hızı 9 milimetre. Yani bu kayma hızına bağlı olarak yer kabuğunda gerilim birikiyor ve sabah meydana gelen depremin tetiklemesiyle de ve bölgede gerilimin birikmesine bağlı olarak da 2'nci büyük deprem başka bir fay hattında gerçeklemiş oldu. Bunun, tetiklemeye bağlı olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İki büyük depremin art arda meydana gelmesi Türkiye'de bir ilk oluyor. Bu anlamda da bakıldığında bir ilk olarak kayıtlara geçmiş durumda" diye konuştu.

Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

'MARMARA DEPREMİNNDEN DAHA BÜYÜK'

Doç. Dr. Özmen, Kahramanmaraş merkezli depremin, 1999 Marmara Depremi'nden daha büyük olduğunu belirterek "10 ilde de hasar yarattı bu deprem. Bu illerin nüfuslarına baktığımız anda da 13,5 milyon, yani yaklaşık 14 milyona yakın kişinin doğrudan bu depremlerden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan da bakıldığı anda son 100 yılın etkileme alanı ve nüfus açısından da en büyük depremlerden.

SON DAKİKA