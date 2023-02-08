Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
12:03
Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli tespit ve analizler yayınlanmaya başladı. Uzman isimlerin depremin ve artçılarının araştırmasını gerçekleştirmesi ile sarsıntının yapısına dair geçmişteki uyarılarla bugünkü tepkisi karşılaştırıldı. Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep gibi birçok ilimizi vuran ve çok sayıda binaı yıkarak binlerce can kaybına neden olan depremin beklenmedik fay tepkileri de ortaya çıktı. GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen 'bu örneği olmayan bir deprem' dedi. İşte ayrıntılar