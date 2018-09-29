Fransız aktör Vincent Cassel de "Onur Ödülü"nü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan aldı.

Cassel, uzun zamandan sonra aldığı ilk ödül olduğunu ifade ederek, "Çok teşekkür ederim, burada olmaktan çok memnunum. Bu davetten dolayı çok keyif aldım." diye konuştu.

Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr da "Onur Ödülü"nü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den aldı.

Tarr, 40 yıldan fazla zamandan beri işi yaptığını, filmlerinde insanların arzularını nasıl kaybettiklerini, nelerden keyif aldıklarını, bunları nasıl kaybettiklerini anlatmaya çalıştığını dile getirerek, "Hayat çok karmaşık ve zor. Konuşmak zor. Film, sadece resimler, insan gözleri, yüzleri, derin duygular. Ben biraz duygulandım, çok teşekkür ederim." dedi.

"Her Şey Çok Güzel Olacak" filmiyle dikkatleri çeken ve Türk sinemasının ustalarıyla çalışan başarılı yönetmen Ömer Vargı'ya da "Onur Ödülü"nü festival jüri üyesi Tuba Ünsal verdi.

Ödül aldığı için gururlandığını anlatan Vargı, "Kendimi yönetmenden çok filmci olarak gördüm. Yapımcı olarak adlandırmadım. Yanında çalıştığım, benden büyük filmciler adına, Şerif Gören adına, yan yana çalıştığımız filmciler adına, yanımda çalışan bütün filmciler adına alıyorum. Layık görenlere teşekkür ederim." görüşünü paylaştı.