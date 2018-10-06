55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

Bir polise "Herhalde Antalya'da en huzurlu yer burası" dedim, güldü. "Şöyle polisiye bir film var mı festivalde?" diye sordu. Türk filmi Güven'i önerdim, "Sizin meslektaşlar var filmde ama asayiş değil cinayet büro polisleri" dedim. "Hep cinayet, hep cinayet büro, biraz da asayişin yaşadıklarını anlatsınlar" dedi. Eee 'adam haklı beyler', sinemacılara duyurulur.