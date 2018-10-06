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55. Uluslararası Film Festivali'nde rekor kırıldı!

Filmleri izleyip halimize şükreden sinemaseverler, selfie rekoru kıran yönetmenler, sinemacılara isyan eden polis... İşte 55. Film Festivali'nde not defterime kaydettiklerim...

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 06.10.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 10:09
55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

Filmleri izleyip halimize şükreden sinemaseverler, selfie rekoru kıran yönetmenler, sinemacılara isyan eden polis... İşte 55. Film Festivali'nde not defterime kaydettiklerim...

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

55. Uluslararası Film Festivali, gürültüsü, patırtısı ve alışageldiğimiz skandalları olmadan geçti. Dün düzenlenen ödül gecesiyle sona eren festival son yılların en sakin festivaliydi.

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55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu festivalde 55 film gösterildi. İyi filmler vardı, Uluslararası Yarışma'nın çıtası yüksekti. Bir hafta boyunca takip ettiğim festivalde adet olduğu üzere defterime kaydettiğim notları paylaşıyorum...

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

FESTİVALİN STARI FARHADİ:

Oscar ödüllü Bir Ayrılık ve Satıcı filmlerinin İranlı yönetmeni Asghar Farhadi son filmi Herkes Biliyor'un gösterimi için 'daydı. Her zamanki gibi mütevazıydı. Festivale bu üçüncü gelişi olduğu için Antalyalılar yakından tanıyor onu.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

Geçmiş yıllarda selam verip onu çeviren sinemaseverler ayaküstü sohbet etmeyi tercih ediyordu. Bu yıl ise sohbet etmekten ziyade selfie çektirdi lılar. Dolayısıyla Asghar Farhadi festivalin starı gibiydi. Herhalde festivalin selfie rekoru ondadır. Ne zaman görsem selfie çektiriyordu.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

POLİSTEN HAKLI SERZENİŞ:

Çarşamba günü akşam festival alanında normale göre daha fazla polis vardı. "Hayırdır" deyip polislerin yanına gittim. Meğer o gün Türkiye'ye genelinde huzur operasyonu varmış. Festival alanına da gelip kontrol yapıyorlarmış. AKM'nin yanındaki Balerin Cafe'ye gelip asayiş berkemal mi, bir baktılar.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde rekor kırıldı!

Bir polise "Herhalde 'da en huzurlu yer burası" dedim, güldü. "Şöyle polisiye bir film var mı festivalde?" diye sordu. Türk filmi Güven'i önerdim, "Sizin meslektaşlar var filmde ama asayiş değil cinayet büro polisleri" dedim. "Hep cinayet, hep cinayet büro, biraz da asayişin yaşadıklarını anlatsınlar" dedi. Eee 'adam haklı beyler', sinemacılara duyurulur.

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