Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Prof. Dr. Erhan Afyoncu yazdı: Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Prof. Dr. Erhan Afyoncu yazdı: Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Geçtiğimiz Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tekrar cemaatine kavuştu. 324'te yapımına başlanan Ayasofya Bizans döneminde çıkan isyanlarda büyük hasarlar gördü. 1453'te Fatih'in 'u fethetmesinin ardından 481 yıl namaz kılındıktan sonra 1934'te müzeye çevrilerek ibadete kapatılmıştı. Sabah Yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu bugünkü köşesinde Ayasofya'nın bilinmeyenlerini ve tarihini kaleme aldı. İşte o yazıdan dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:43
Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Dünyanın en eski yapılarından Ayasofya tarih boyunca birçok değişiklikler geçirdi. Fetihle birlikte 481 yıl namaz kılındıktan sonra 1934'te müzeye çevrilen Ayasofya'da 86 yıllık özlemin ardından hasret sona erdi ve 24 Temmuz 2020'de tekrar namaz kılınmaya başlandı.
324 - I. Konstantin'in emriyle Ayasofya'nın ilk binasının inşaatına başlanıldı.
- 15 Şubat 360 - Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılan Ayasofya'nın ilk binası açıldı.
- 404 - Çıkan ayaklanmada Ayasofya yandı.

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

- 415 - II. Thedosius Ayasofya'yı tekrar inşa ettirdi.
- 13-14 Ocak 532 Nika ayaklanmasında Ayasofya yandı.
- 532 - İmparator Jüstinyen Ayasofya'yı eskisinden daha haşmetli yaptırmak için mimarlar Aydınlı Anthemios ile Miletli İsidoros'u görevlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

558 -Bir yıl önce meydana gelen depremde zarar gören Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.

24 Aralık 562 - Mimar Miletli İsidoros'un yeğeni İsidoros kubbeyi yükselterek tamir etti ve kilise tekrar ibadete açıldı.
870 - Bir yıl önceki depremde zarar gören kubbe İmparator Basileios tarafından tamir ettirildi.
26 Ekim 986 - Depremde Ayasofya'nın kubbesinde çökmeler oldu.
989 - Depremde Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.
13 Mayıs 994 - Ayasofya'nın depremde gördüğü hasar tamir edilerek, kilise tekrar ibadete açıldı.

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

1204 - IV. Haçlı Seferi sonucu işgal edildi. Ayasofya yağmalanıp, harap edildi. Ayasofya Katolik mabedi oldu.
1261 - İstanbul Latinler'den geri alınınca Ayasofya tamir edilip, tekrar Ortodoks mabedi haline getirildi.
1317- İmparator II. Andronikos Ayasofya'yı payandalarla destekletip, geniş bir tamirden geçirdi.
1330 - Kubbenin bir bölümünde ve doğu yönünde meydana gelen çökmeler yüzünden Ayasofya ibadet edilemeyecek hale geldi.

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

1330 - Kubbenin bir bölümünde ve doğu yönünde meydana gelen çökmeler yüzünden Ayasofya ibadet edilemeyecek hale geldi.
19 Mayıs 1346 - Depremde kubbeler ve ana kemerde ciddi hasarlar meydana geldi.
1354 - İtalyan Mimar Peralta'ya Ayasofya tamir ettirildi.
12 Aralık 1452 - Kardinal Isidoros Ayasofya'da Katolik ayini icra etti. Ortodokslar Ayasofya'ya gelmemeye başladı.

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

29 Mayıs 1453 - fethedildi ve Ayasofya camiye çevrildi. Fatih Ayasofya'da ilk namazı kıldı.
1 Haziran1453 - Ayasofya'da ilk cuma namazı Akşemseddin tarafından kıldırıldı

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

1453 - Ayasofya Külliyesi'nin ilk yapılarından olan medrese ve ilk minare inşa edildi.
1481-1512 - İkinci minare II. Bayezid devrinde yapıldı. Ayrıca Ayasofya'ya yeni binalar ilave edildi.
1509 - 'da meydana gelen büyük depremde bina hasar gördü.

SON DAKİKA