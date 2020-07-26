Prof. Dr. Erhan Afyoncu yazdı: Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

Ayasofya’nın 1696 yıllık hikâyesi

558 -Bir yıl önce meydana gelen depremde zarar gören Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.

24 Aralık 562 - Mimar Miletli İsidoros'un yeğeni İsidoros kubbeyi yükselterek tamir etti ve kilise tekrar ibadete açıldı.

870 - Bir yıl önceki depremde zarar gören kubbe İmparator Basileios tarafından tamir ettirildi.

26 Ekim 986 - Depremde Ayasofya'nın kubbesinde çökmeler oldu.

989 - Depremde Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.

13 Mayıs 994 - Ayasofya'nın depremde gördüğü hasar tamir edilerek, kilise tekrar ibadete açıldı.