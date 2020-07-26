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Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Kurban 'nı fırsat bilip, kültür sanata zaman ayırmaya ne dersiniz? 'da ve sahil kentlerinde müzelerde ve konser alanlarında bir tura çıkalım. Hangi sergi, nerede, kim hangi konser alanında bir göz atalım...

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 07:15
Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Bu bayram diğerlerinden farklı. Uzun bir pandemi döneminin ardından, kısıtlamaların da hafiflemesiyle birlikte sosyal yaşam hareketlendi. Kimi bayram için şehir dışına gitmeyi tercih ederken, kimileri de şehirde olmanın keyfini sürecek. Biz de bayramda genelinde ve belli başlı sahil kentlerindeki kültür sanat aktivitelerini derledik.

Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

İSTANBUL MODERN

Bayramda şehirde kalanlar ve 'u ziyaret edenler Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'i ziyaret rotasına alabilir.

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Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Modern'in yeni koleksiyon sergisinde, 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimiyle doğa ve çevre üzerinden şekillenen çağdaş sanat yapıtları bir araya geliyor. Müzenin 2. katında çağdaş sanat dünyasının doğa ve çevre üzerinden şekillenen farklı yapıtları yer alıyor.

Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Sergi resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğa kültürünün izini süren, çevre sorunlarına duyarlı sanatçıların yakın dönemde ürettiği çalışmalara odaklanıyor. 3. katta ise 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik örnekler üzerinden sergileniyor.

Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor.

Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Kuzgun Acar, Nejad Melih Devrim, Latifa Echakhch, Neş'e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mehmet Güleryüz, Neşet Günal, Balkan Naci İslimyeli, Jennifer Steinkamp, Ziya Tacir, Canan Tolon, F. Tülin, Ömer Uluç, Fahrelnissa Zeid sergide yer alan sanatçılardan bazıları.

Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

'daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar sergisinde 10 uluslararası sanatçının çalışmalarına yer veriliyor. Sergide, uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar yer alıyor.

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