Bayram neşenize sanat da eşlik etsin

Kurban Bayramı'nı fırsat bilip, kültür sanata zaman ayırmaya ne dersiniz? İstanbul'da ve sahil kentlerinde müzelerde ve konser alanlarında bir tura çıkalım. Hangi sergi, nerede, kim hangi konser alanında bir göz atalım...