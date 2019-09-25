Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş...

Neşet, belki yaşadığı aşkın ayrılığının ardından belki de kendi tabiriyle işi gereği biraz fazla alkol alıyordu. Hatta onun deyimiyle almak zorunda kalıyordu. Tabii bu alkolün bir de etkisi olacaktı. 1977 – 1978 yıllarında etkisini parmaklarda uyuşuklukla başlayarak gösterdi. İlk olarak Hacettepe Hastanesi'nde tedavi gördü. Ancak sorunu çözülmemişti. Almanya'da yaşayan kardeşine bir mektup yazdı, derdini anlattı. O da Neşet'e bir davet mektubu gönderdi ve Almanya'ya gitti.
Artık çalışamıyordu. Almanya'da kalma izni üç aydı. Başladığı tedavi de işe yaramıştı, daha uzun kalmalıydı. Doktoruna müzisyen olduğu söylendi. Profesyonel müzisyenlere tanınacak bir hak olduğuna dair duyumlar almıştı. Başvuruda bulundu ve Türkiye'deki konumu araştırıldı. Bir sanatçı olduğu teyit edildiğinde Alman Devleti Neşet'in müzisyen olarak ülkede kalmasına izin verdi. Almanya'da müzik yaparak parasını kazandı ve tedavisini de sürdürdü.
Bir süre sonra da çocukların eğitimi ve sanatı için kalmaya karar vermişti Almanya'da. Tedavi olayım dönerim düşüncesiyle aldığı izinle yıllarca kaldı burada. Türkiye yolları göründüğünde yıl 2000 olmuştu. İstanbul'da verdiği bir konserle ülkesine ve sahnesine geri döndü…