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  • Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (10 Ocak 2020)

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (10 Ocak 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.Kristen Stewart ve T.J. Miller ve 'in başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday..., ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats", Tom Hooper imzasıyla beyaz perdede yer alacak. Hümeyra, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'nin oynadığı "Biz Böyleyiz", yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. İşte haftanın filmleri...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 11:30
Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.Kristen Stewart ve T.J. Miller ve 'in başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday..., ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats", Tom Hooper imzasıyla beyaz perdede yer alacak. Hümeyra, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'nin oynadığı "Biz Böyleyiz", yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. İşte haftanın filmleri...

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

"DERİN SULAR"

Kristen Stewart, John Gallagher Jr., T.J. Miller, , Jessica Henwick, Mamoudou Athie ve Gunner Wright'ın başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", izleyici ile buluşacak.

Brian Duffield ve Adam Cozad'ın senaryosunu kaleme aldığı film; büyük bir deprem sonrası okyanusun binlerce metre derinliğinde bulunan yeraltı laboratuvarında mahsur kalan ve hayatta kalmaya çalışırken yeni keşfettikleri tehditlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatıyor.

Derin Sular filminin fragmanı

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Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

"CATS"

Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Rebel Wilson, Judi Dench, Ray Winstone ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats"in yönetmen koltuğunda Tom Hooper oturuyor.

Andrew Lloyd Webber'in müzikal tiyatrosunu sinema filmine dönüştüren Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper; Webber'ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler rehberliğindeki dansçıların yer aldığı özgün bir yapıma imza attı.

Tom Hooper'in, senaryosunu Lee Hall ile birlikte yazdığı film; klasik baleden modern dansa, hip-hop'tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikal türüne farklı bir bakış sunuyor.

Cats filminin fragmanı

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

"BIÇAKLAR ÇEKİLDİ"

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell oynuyor.

Bıçaklar Çekildi filminin fragmanı

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

"BİZ BÖYLEYİZ"

Caner Özyurtlu'nun yazıp yönettiği "Biz Böyleyiz", ellerinde büyüdükleri kadının rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde şarkıcı Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum rol aldı.

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Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

"SIFIR BİR"

Aynı isimli televizyon dizisinin sinema filmi olan "Sıfır Bir", Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen bir grup arkadaşın burada yaşadıkları olayları anlatıyor.

Kadri Beran Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci ve Mehmet Elmas yer alıyor.

Sıfır Bir filminin fragmanı

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 10 Ocak 2020

"REM"

Berk Aygül'ün yönetmenliğini yaptığı; Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçı, Sebahat Adalar ve Galip Akın'ın rol aldığı korku filmi "Rem"; geceleri anlam vermediği ataklar geçiren iki gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

Rem filminin fragmanı

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