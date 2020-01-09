Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (10 Ocak 2020)

"BIÇAKLAR ÇEKİLDİ"

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell oynuyor.

Bıçaklar Çekildi filminin fragmanı