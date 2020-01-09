Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (10 Ocak 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.Kristen Stewart ve T.J. Miller ve Vincent Cassel'in başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday...Idris Elba, Taylor Swift ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats", Tom Hooper imzasıyla beyaz perdede yer alacak. Hümeyra, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'nin oynadığı "Biz Böyleyiz", yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. İşte haftanın filmleri...