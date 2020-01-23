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  • Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (24 Ocak 2020)

nelerdir? İşte (24 Ocak 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 vizyona girecek. ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" izleyici ile buluşacak. Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden ayrılıp hayalinin peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor. 'nın yapımcılığını üstlendiği ve Bu Macerayı Asla Unutamayacaksın! sloganıyla yola çıkan ": Büyük Gösteri" filmi bu hafta çocukların yüzünü güldürecek. Peki bu hafta vizyona hangi filmler girecek? İşte haftanın filmler...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 10:41
Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 vizyona girecek. ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" izleyici ile buluşacak. Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden ayrılıp hayalinin peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor. 'nın yapımcılığını üstlendiği ve Bu Macerayı Asla Unutamayacaksın! sloganıyla yola çıkan ": Büyük Gösteri" filmi bu hafta çocukların yüzünü güldürecek. Peki bu hafta vizyona hangi filmler girecek? İşte haftanın filmler...

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

"BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN"

ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" izleyici ile buluşacak.

Smith ve Lawrence ikilisine Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano ve Charles Melton'un eşlik ettiği filmi, Adil El Arbi ile Bilall Fallah birlikte yönetti.

Aksiyon ve komedi karışımı yapım; artık sadece müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery'nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

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Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

"ELVEDA"

Lulu Wang'in yazıp yönettiği "Elveda"; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyük annesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Crazy Rich Asians ve Ocean's 8 gibi filmlerle oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan rapçi Awkwafina'nın başrolünde yer aldığı filmde Shuzhen Zhao, X Mayo, Hong Lu, Tzi Ma ve Diana Lin gibi isimler de rol aldı.

Çinli sinemacı Lulu Wang'in kendi ailesinin başından geçen bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye taşıdığı filmin ilk gösterimi 2019 Sundance Festivali'nde yapılmıştı.

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

"MACERACI YÜZGEÇLER: BÜYÜK GÖSTERİ" 24 OCAK'TA SİNEMALARDA.

'nın yapımcılığını üstlendiği ": Büyük Gösteri" filmi 24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu Macerayı Asla Unutamayacaksın!

İstanbul Boğazı'nın derinlerinde bizden bir hikaye olarak yola çıkan "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" 24 Ocak'ta sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor. Kız Kulesi'nden martılara, Boğaz'ın eşsiz ışıklarından İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi'nin maceraları her yaştan çocuğa eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatıyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

Yapay Zeka'dan Osman Hamdi Bey tablolarına 7 Farklı Dünya Bu Filmde!

Kırmızı barbunya balığı dostumuz Biba yazmayı çok sever ve en büyük hayali gelecekte çok ünlü bir yazar olmaktır. Yazdığı birbirinden eğlenceli hikayeleri bu filmde arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte harika bir gösteri olarak sunar. Tüm Bosfori halkı bu muhteşem gösteriyi izlemek için çoktan yerini almıştır. Başlarından geçen 7 farklı heyecan dolu hikayeyi hem Bosforili balıklara hem de seyircilere izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız, bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor. ": Büyük Gösteri" Robotların teknolojik dünyasından, Osman Hamdi Bey tablolarına 7 farklı hikayeyle izleyicilerini maceradan maceraya çağırıyor.

Hikayesi, animasyonu ve karakterleriyle çok bizden bir hikaye…

"Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"nin keyifli hikayesini çocuk filmlerinin usta ismi Arzu Demirel kaleme aldı. Başarılı filmler ve çizgi dizilerle adından çokça söz ettiren senaristimiz bu filmde de çocuklara yeni ufuklar açmayı ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi hatırlatmayı istiyor.

Ülkemizin başarılı animasyon stüdyolarından Imaginite tarafından hazırlanan , hikayesinin yanında çizgileriyle de izleyicisini görsel bir şölene davet ediyor. "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" filminde çocuklar için özel olarak seçilen renkler ve aslına uygun hazırlanan İstanbul manzaraları Imaginite tarafından büyük bir özenle hazırlandı. Bu keyifli dünyada yerinizi almak için 24 Ocak'ta sinemalarda buluşalım.

FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

"FERİDE"

Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Başroldeki Çamcı'nın Ali Yorgancıoğlu ile birlikte yönettiği filmde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Ali Barkın, Ceren Taşcı, Fırat Sobutay, Osman Akça ve Aycan Koptur gibi isimler rol aldı.

Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri 24 Ocak 2020

"MÜHR-Ü CİN"

Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.

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