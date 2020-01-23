Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (24 Ocak 2020)

Yapay Zeka'dan Osman Hamdi Bey tablolarına 7 Farklı Dünya Bu Filmde!

Kırmızı barbunya balığı dostumuz Biba yazmayı çok sever ve en büyük hayali gelecekte çok ünlü bir yazar olmaktır. Yazdığı birbirinden eğlenceli hikayeleri bu filmde arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte harika bir gösteri olarak sunar. Tüm Bosfori halkı bu muhteşem gösteriyi izlemek için çoktan yerini almıştır. Başlarından geçen 7 farklı heyecan dolu hikayeyi hem Bosforili balıklara hem de seyircilere izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız, bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor. "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" Robotların teknolojik dünyasından, Osman Hamdi Bey tablolarına 7 farklı hikayeyle izleyicilerini maceradan maceraya çağırıyor.

Hikayesi, animasyonu ve karakterleriyle çok bizden bir hikaye…

"Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"nin keyifli hikayesini çocuk filmlerinin usta ismi Arzu Demirel kaleme aldı. Başarılı filmler ve çizgi dizilerle adından çokça söz ettiren senaristimiz bu filmde de çocuklara yeni ufuklar açmayı ve onlara unutulmaya yüz tutan değerlerimizi hatırlatmayı istiyor.

Ülkemizin başarılı animasyon stüdyolarından Imaginite tarafından hazırlanan film, hikayesinin yanında çizgileriyle de izleyicisini görsel bir şölene davet ediyor. "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" filminde çocuklar için özel olarak seçilen renkler ve aslına uygun hazırlanan İstanbul manzaraları Imaginite tarafından büyük bir özenle hazırlandı. Bu keyifli dünyada yerinizi almak için 24 Ocak'ta sinemalarda buluşalım.

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