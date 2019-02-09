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  • Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

'nın aramızdan ayrılışının 15'inci yılı. 8 Şubat 2004'te 59 yaşında hayata veda eden usta sanatçıyı son eşi İlkim Karaca anlattı. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yaşadıkları sorunlardan, sanatçının son yıllarında Allah inancının artmasına kadar her şeyden bahsetti.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 12:36
Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

'nın aramızdan ayrılışının 15'inci yılı. 8 Şubat 2004'te 59 yaşında hayata veda eden usta sanatçıyı son eşi İlkim Karaca anlattı. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yaşadıkları sorunlardan, sanatçının son yıllarında Allah inancının artmasına kadar her şeyden bahsetti. İşte Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın İklim Karaca ile yaptığı röportaj...

Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

İLK GÖRÜŞTE AŞK MIYDI SİZİNKİ?

Cem Vakfı'nın anma gününde bir otelde tanıştık. Evleneceğimizi o an hissettim. Ki ben o dönem ikinci eşimden boşanmak üzereydim. Cem de dördüncü eşinden ayrılmak üzereymiş. Ben kesin olarak bir daha evlenmeme kararındaydım. "Kendimi sadece müziğe, şiirlere, kitaplara vereceğim" diyordum.

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Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

AMA CEM KARACA'YI GÖRÜNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ SANIRIM...

Cem'i ilk gördüğüm anda ürktüm. "Ben yine evleneceğim galiba, bana yine olanlar oldu" dedim. Samimiyetinden, tevazusundan ve sesinden çok etkilendim. O bana bakarken dünyada benden başka kimse yokmuş gibi hissettirirdi.

HALBUKİ ÇAPKIN İMAJI DA VARMIŞ...

Evet, orası da öyle. Daha doğrusu öyle imiş. Cem aşık olmazsa evli kalamaz, öyle dürüst bir insan. O yüzden benden önce dört kez evlenmiş. Ama beni hiç aldatmadı, eminim. Bir gün şöyle dedi. "Olur da başkasına aşık olursan, sakın beni arkamdan vurma, beni aldatma. Gel, söyle. Hemen boşanırız." Çok üzüldüm. "Bunu da nereden çıkardın Cem?" dedim. Şu cevabı verdi: Yavrucuğum, ben çok içki içiyorum. Bir gün gelecek ve sana sadece şiir yazabileceğim. Bugün olmaz belki ama o zaman olabilir. Olursa lütfen söyle.

Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

BİRLİKTE EN ÇOK NE YAPMAYI SEVİYORDUNUZ?

Sohbet etmeyi, kitap okumayı ve tartışmayı çok severdik. İkimiz de sosyal demokrattık ama Cem, Cumhuriyet Halk Parti'sine kayıtlı bir sanatçıydı. Partiye kayıtlı olduğu halde çok eleştirirdi partiyi. Ben de "Madem eleştiriyorsun, oyunu neden veriyorsun?" derdim."Babadan öyle görmüşüz" derdi.Ama en aykırı düştüğümüz konularda bile birbirimizi hiç kırmadık.

Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

YEDİ YIL BOYUNCA EN KÜÇÜK KIRGINLIK YAŞANMADI MI?

Tanıştığımızda bana tüm hassasiyetlerini anlatmıştı. Kendisi anneannesini hiç görmemiş. Ama annesinin ona anlattığı kadarıyla anneannesi bir mandalinayı soyup yedikten sonra ölmüş. O yüzden mandalinaya hassasmış. Beni tembihlemişti "Evde benim gözüm mandalina görmesin" diye. Bunu bildiğim halde bir gün pazardan gelince tamamen boş bulundum. Mandalinayı aldığım gibi soyup yemeye başladım."Senden bunu hiç beklemezdim" dedi. Birden hatırladım."Çok özür dilerim Cem, inan unuttum" dedim. "Unuttuğun belli ama unutulacak şey mi?"dedi. O günkü mahcubiyetimi anlatamam size.

Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

CEM KARACA'NIN VEFATINDAN SONRA OĞLU EMRAH KARACA İLE BAZI HUSUMETLERİNİZ OLDU. MEZARI AÇILDI, DNA TESTİ YAPILDI...

Karşı taraf, Cem'in sağlığında DNA testinin yapılmasına itiraz etti, o öldükten sonra testi yaptırmak istedi. Mezarını açtıran da onlar ama nedense bunlar benim talebimmiş gibi yansıtıldı.Miras kavgasıgibi gösterildi. Biz zaten mirası paylaşmıştık. Ne mirası? Miras bölünmüşken onlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun ki? Yıllarca biriken kinlerine veriyorum. Çünkü Cem, Emrah'ı nüfusundan atmak istemişti. Onların mazideki röportajlarına da bakınca Toto Karaca ('nın annesi) ve Cem Karaca'nın boşandığı eşi Feride Balkan ve oğluyla mahkemelerini göreceksiniz.

Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

CEM KARACA, EMRAH KARACA'NIN OĞLU OLDUĞUNDAN NEDEN ŞÜPHE EDİYORDU?

Benimle paylaştığı çok şey var ama ben bunları söyleyince kötü oluyorum. Cem bana "Benim çocuğum olmuyor, çocukken menenjit geçirdim. O hastalıktan bana bu durum kaldı. Çocuk yapmaya muktedir değilim" diyordu. Ben de çok isterdim, ama çocuğumuz olmadı. Hatta bana derdi ki "Keşke bir kızımız olsa, adını Irmak koyardım.""Neden Irmak?"dediğimde "Çünkü anamın adı İrma, İrma koyamam da Irmak koyarım o yüzden" derdi. Cem'in annesi Ermeniydi. Baba tarafından ise Bektaşi idi.

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