Cem Karaca’nın aramızdan ayrılışının 15’inci yılı...

AMA CEM KARACA'YI GÖRÜNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ SANIRIM...

Cem'i ilk gördüğüm anda ürktüm. "Ben yine evleneceğim galiba, bana yine olanlar oldu" dedim. Samimiyetinden, tevazusundan ve sesinden çok etkilendim. O bana bakarken dünyada benden başka kimse yokmuş gibi hissettirirdi.

HALBUKİ ÇAPKIN İMAJI DA VARMIŞ...

Evet, orası da öyle. Daha doğrusu öyle imiş. Cem aşık olmazsa evli kalamaz, öyle dürüst bir insan. O yüzden benden önce dört kez evlenmiş. Ama beni hiç aldatmadı, eminim. Bir gün şöyle dedi. "Olur da başkasına aşık olursan, sakın beni arkamdan vurma, beni aldatma. Gel, söyle. Hemen boşanırız." Çok üzüldüm. "Bunu da nereden çıkardın Cem?" dedim. Şu cevabı verdi: Yavrucuğum, ben çok içki içiyorum. Bir gün gelecek ve sana sadece şiir yazabileceğim. Bugün olmaz belki ama o zaman olabilir. Olursa lütfen söyle.