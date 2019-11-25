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  • Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

ve açıklandı

Giriş Tarihi: 25.11.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 18:44
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti ve Sanat Politikaları Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarihten bugüne zengin bir kültür ve sanat birikimine sahip olan Türkiye'nin geleceğe miras bırakacağı eserleri üreten, kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan vatandaşları onurlandırmak ve sonraki kuşakları özendirmek amacıyla her yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü takdim edildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin her biri defalarca ödüllendirilmeye layık sayısız kültür ve sanat insanına sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, titiz bir çalışma yürüterek ülkemizin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirmiş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Yönetmeliği hükümlerine göre gerekçelendirmiş ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de aşağıda isimleri yazılı sanatçı ve kültür insanları karşılarında belirtilen alanlarda Büyük Ödül'e layık görülmüştür" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

EDEBİYAT

Nuri Pakdil: Yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıyla.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

MÜZİK

MFÖ: Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

SİNEMA

Mesut Uçakan: Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

RESİM

Devrim Erbil: Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

GELENEKSEL SANATLAR

Fuat Başar: Hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

MİMARLIK

Doğan Kuban: Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla.

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