Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarihten bugüne zengin bir kültür ve sanat birikimine sahip olan Türkiye'nin geleceğe miras bırakacağı eserleri üreten, kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan vatandaşları onurlandırmak ve sonraki kuşakları özendirmek amacıyla her yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü takdim edildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin her biri defalarca ödüllendirilmeye layık sayısız kültür ve sanat insanına sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, titiz bir çalışma yürüterek ülkemizin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirmiş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği hükümlerine göre gerekçelendirmiş ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de aşağıda isimleri yazılı sanatçı ve kültür insanları karşılarında belirtilen alanlarda Büyük Ödül'e layık görülmüştür" denildi.