Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

İlk filmin 1895'te, ilk renkli filmin 1902'de yapıldığı, bugüne kadar büyük gelişmelere sahne olan dünya sinemasının 120 yılı aşkın tarihinde, ilk sesli film olan "The Jazz Singer"ın üzerinden 92 yıl geçti - Sesli sinemayla birlikte izleyici sayılarındaki artış, ABD'de büyük şirketlerin egemenliğini ve bu şirketlerin kitlesel olarak film çektikleri stüdyo sistemini güçlendirdi ve 1930-1945'te yaklaşık 7 bin 500 film stüdyo sistemi içinde çekilirken, yapım şirketleri de belli tarzlarda uzmanlaştı - 'de ise ilk kez sesli film gösterimi 25 Eylül 1929'da o dönemin en lüks salonlarından olan Elhamra Sineması'nda yapıldı ve "Kadının Harbe Gidişi" isimli film seyircilerin beğenisine sunuldu

Giriş Tarihi: 07.10.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 11:55
Dünden bugüne sinemanın yolculuğu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

Tarihte sessiz döneminden sesli sinemaya geçişin kilometre taşı olarak gösterilen "The Jazz Singer (Caz Şarkıcısı)" adlı filmin ilk gösteriminden bu yana 92 yıl geçti.

New York'ta 6 Ekim 1927'de izleyiciyle buluşan, ilk kez görüntülerin ve seslerin beraber kaydolduğu, aynı zamanda ilk uzun metraj film olma özelliği taşıyan yapımın yönetmenliğini Alan Crosland üstlendi. ABD yapımı filmin başrollerinde ise Warner Oland, Al Jolson ve May McAvoy yer aldı.

İlk filmin çekildiği 1895'ten, gerçek sinemanın doğum yılı olarak gösterilen ve yapımcılığını Warner Bros'un gerçekleştirdiği "The Jazz Singer" filmine kadar bütün filmler diyalogsuz olarak çekilmişti. "Sessiz Sinema" diye adlandırılan bu dönemde senaryodaki diyaloglar ara yazılarla veriliyor ve tüm filmler müzik eşliğinde gösteriliyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

SESSİZ SİNEMA DÖNEMİNDE BİRÇOK BAŞYAPITA İMZA ATILDI

Charlie Chaplin'den Einsenstein'a, "western" türünden komediye kadar pek çok klasiğin ve ilkin başladığı, aynı zamanda sinemanın sanat haline gelmesinde büyük payı olan ve başarılı eserler çıkartan sessiz dönemi, birçok başyapıta da sahne oldu.

Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

Louis ve Auguste Lumiere kardeşlerin kamera ve projektörün bir arada olduğu "Sinematograf" aletini icat ettikten sonra sanattan çok bir belgeleme aracı olarak keşfedilen dünya sinemasında, ilk film gösterimleri de Lumiere Kardeşler'in çektikleri kısa filmlerle birlikte 1895'te başladı.

Lumiere kardeşlerin aynı yıl yaptıkları "Duvarın Yıkılışı", filmin tersten gösterime sunulmasıyla, ilk özel efekt kullanılan film olarak kayıtlara geçti. İlk komedi filmi ise Lumiere kardeşler'in çektiği "Islanan Bahçıvan" oldu.

Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

Bu filmleri izleyenler arasında yer alan marangoz ve sihirbaz George Melies, gördüklerinden çok etkilenerek sinemaya adım attı ve 1902'de çektiği "Ay'a Yolculuk" adlı film, tarihinin hem ilk senaryolu filmi hem de ilk bilim kurgu filmi olarak kabul edildi.

Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

Aynı yıl İngiliz mucit Edward Raymond Turner tarafından çekilen, papağan, Japon balığı ve ayçiçekleriyle oynayan çocukların bulunduğu görüntüler, dünyanın ilk renkli filmi olarak kayıtlara geçti.

Dünden bugüne sinemanın yolculuğu

Bu dönemden sonra ilk salonlarının adı olan Nikelodeon, 1905'te ABD'de açıldı. 1906'da Avustralya'da "The Story of Kelly Gang" isimli 70 dakikalık bir film gösterime girdi ve o zamana kadar yapılmış en uzun film oldu.

BİZE ULAŞIN