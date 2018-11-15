İşte izleyenlerden tam not alan 2018'in en iyi filmleri!

İngiltere'nin en çok satan sinema dergisi Empire 2018'in 'En İyi 20 Filmi'ni seçti. İşte gişede hasılat rekorları kıran izleyiciden tam not alan 2018'in en iyi 20 filmi... Annililation Ex Machina ile kendisine büyük bir hayran kitlesi edinen yönetmen Alex Garland'ın izleyenin 'başını döndüren' filmi Annililation, sadece yılın değil belki de 2000'lerin en iyi bilim-kurgularından biri... Cold War Yönetmen Pawel Pawlikowski'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki müzisyen arasındaki tutkulu aşkı anlattığı Cold War'ı izleyen herkes büyülüyor. Cannes'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan film Polonya'nın bu yıl ki Oscar adayı olarak ilan edildi. A Quiet Place John Krasinski'nin yönettiği ve aynı zamanda eşi Emily Blunt'la birlikte kamera karşısına geçtiği A Quiet Place, küçük bütçesine rağmen gişede büyük iş yaptı. İkilinin inandırıcı performansından da güç alan film izleyicileri resmen koltuklarına çiviliyor. Mandy İlk gösterimini Sundance Film Festivali'nde yapan Mandy, usta oyuncu Nicolas Cage uzun bir aradan sonra yeniden spot ışıklarının altına döndürdü. Cage, filmde Yeni Şafağın Çocukları adlı tuhaf bir tarikat tarafından katledilen sevgilisi Mandy'nin intikamının peşine düşüyor. I, Tonya İki olimpiyat şampiyonluğu olan buz patenci Tonya Harding'in etkileyici öyküsünü anlatan filmde Margot Robbie, unutulmaz bir performans sergiliyor. Tonya'nin annesi rolünde Allison Janney'nin 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı film 2018'in sürprizlerindendi. Phantom Thread Daniel Day Lewis'in oyunculuğa 'veda' filmi olan Phantom Thread'de, 1950'lerde Londra'da ünlü bir terziyi canlandırıyor. Yönetmen Paul Thomas Anderson'un ilmek ilmek ördüğü öykü, sinemaseverlere unutulmaz bir sinema deneyimi vaad ediyor.