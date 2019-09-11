Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrol oynağı Hustlers filmi,13 Eylül Cuma günü gösterime giriyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 15:16
Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

, müşterilere şantaj yapmak için bir araya gelen eski çalışanların hikayesini anlatıyor.Güzel oyuncu , filmde ekibin lideri Romona karakterine hayat veriyor.Filmin oyuncu kadrosunda , , , , gibi isimler de yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

Gerçek bir hikayeden ilham alınarak senaryolaştırılan ve merakla beklenen başarılı kadroya sahip , - türüyle izileyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Amerikalı kadın yönetmen 'nin çektiği , 13 Eylül'den itibaren sinemaseverleri bekliyor.

Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.
Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.
Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.
BİZE ULAŞIN