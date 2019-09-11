Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrol oynağı Hustlers filmi,13 Eylül Cuma günü gösterime giriyor. Hustlers, müşterilere şantaj yapmak için bir araya gelen eski çalışanların hikayesini anlatıyor.Güzel oyuncu Jennifer Lopez, filmde ekibin lideri Romona karakterine hayat veriyor.Filmin oyuncu kadrosunda Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler de yer alıyor. Gerçek bir hikayeden ilham alınarak senaryolaştırılan ve merakla beklenen başarılı kadroya sahip film, komedi-dram türüyle izileyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Amerikalı kadın yönetmen Lorene Scafaria'nin çektiği Hustlers, 13 Eylül'den itibaren sinemaseverleri bekliyor. Jennifer Lopez