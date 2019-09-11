Jennifer Lopez’in başrolünde yer aldığı filmi gösterime giriyor.

Gerçek bir hikayeden ilham alınarak senaryolaştırılan ve merakla beklenen başarılı kadroya sahip film, komedi-dram türüyle izileyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Amerikalı kadın yönetmen Lorene Scafaria'nin çektiği Hustlers, 13 Eylül'den itibaren sinemaseverleri bekliyor.