Karpuzlar hastalandı bazı eserler vinçle taşındı

İstanbul'daki büyük sanat organizasyonlarını hayata geçirmek için yaz ortasından bu yana birtakım insanlar ter döküyor. Peki onlar neler yaşadı, sergi ve fuar hazırlamak, bienal kurmak kolay mı? İstanbul'daki büyük sanat organizasyonlarını hayata geçirmek için yaz ortasından bu yana birtakım insanlar ter döküyor. Peki onlar neler yaşadı, sergi ve fuar hazırlamak, bienal kurmak kolay mı? İstanbul'un tam anlamıyla sanata doyduğu bir ay oluyor. Sergiler, açılışlar, galerilerin programları derken, insan hangisine yetişeceğini şaşırıyor. Oysa yaz döneminde İstanbul'da her şey son derece sessiz sakindi... Ya da en azından sanatseverler öyle sanıyordu. Oysa bu ayın, böylesine dolu dolu geçebilmesi için arka planda hummalı bir çalışma sürdü yaz boyunca... Eylülü güzelleştiren sergilerin, açılışların arka planında kalan onlarca isim ancak rahat bir nefes alabildi. Kim mi o isimler? Onlar, İstanbul Modern'de Canan Tolon'un eserlerinin kurulumunu yapanlar, 16. İstanbul Benali için ter dökenler, yarın sona erecek Contemporary Istanbul için Lütfü Kırdar'da sabahlayanlar... İstanbul'da eylülün sanatla güzelleşmesini sağlayanlar, sergilerin perde arkasını anlattı.. MEKAN DEĞİŞTİRİLDİ 16. İstanbul Bienali sergilerinin kurulumu 15 Temmuz tarihinde Haliç Tersaneleri'nde başladı. Bienalin diğer iki mekânı, Pera Müzesi ve Büyükada'da ise 1 Ağustos itibariyle ekipler çalışmalara başladı. Ancak Haliç Tersaneleri'nde, eski binalardaki asbestli malzemelerin temizlik çalışmalarının henüz tamamlanamadığı tespit edilince, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek riskler göz önüne alınıp mekan değişikliğine gidildi ve İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin kurulumuna başlandı. 10 Eylül Salı günü başlayan ön izleme günleri itibariyle 37 sanatçının eseri yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede kuruldu. Bazı eserlerin yerleştirmesi için sanatçıların kendi teknik asistanları yurt dışından geldi. Ancak işlerin neredeyse tamamını bienal ekibi kurdu. Bienal'in kurulum ekipleri farklı disiplinlerden sanata ilgi duyan öğrenciler ve bu alanda tecrübe sahibi profesyonellerden oluşuyor. Bienal sanatçılarından Max Hooper Schneider'in yerleştirmesinde 25 adet küp karpuz olması gerekiyordu. Türkiye'de bunu üreten tek bir firma var ve çok zorlu bir iş. Ekilen karpuzlar üç ayrı dönemde üretildi ve üç seferde de hastalandılar. Dördüncü seferde üretilen karpuzlar sergiden ancak bir gün önce kalıptan çıkarıldı ve mekana yerleştirilebildi.