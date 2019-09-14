Karpuzlar hastalandı bazı eserler vinçle taşındı

Bienal sanatçılarından Max Hooper Schneider'in yerleştirmesinde 25 adet küp karpuz olması gerekiyordu. Türkiye'de bunu üreten tek bir firma var ve çok zorlu bir iş. Ekilen karpuzlar üç ayrı dönemde üretildi ve üç seferde de hastalandılar. Dördüncü seferde üretilen karpuzlar sergiden ancak bir gün önce kalıptan çıkarıldı ve mekana yerleştirilebildi.

