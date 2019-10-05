Kim Milyoner Olmak İster’de Arda Ayten 1 Milyon TL’nin sahibi oldu! İşte Arda Ayten’in cevapladığı tüm sorular

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tüm Türkiye'nin nefesini tutmuş olarak beklediği 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabını doğru bildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına adını altın harflerle yazdıran Arda Ayten yarışma tarihinde bir ilke imza attı. İşte Arda Ayten'in 1 milyon TL sahibi olması için ter döktüğü tüm sorular!

Bu Akşam yeni sezon ve yeni sunucusuyla ekranlara gelen Televizyon tarihinin bir numaralı yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilke imza atıldı. Yarışma, geçtiğimiz sezonda tüm soruları doğru cevaplayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Arda Ayten'in 1 milyon TL değerindeki sorusuyla bu akşam ekranlara geldi. Reyting rekorları kıran yarışmada Arda Ayten son soruya da doğru cevap vererek tam 1 milyon TL'nin sahibi oldu. İşte Arda'nın milyoner olma hikayesi…