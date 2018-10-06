Kırmızı halıda şıklık yarışı!

BU yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanış gecesinde kırmızı halıdan geçen ünlüler ve davetliler, şıklıklarıyla göz doldurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni öncesinde, kırmızı halı geçişi yapıldı. Ödül töreninin gerçekleştirileceği Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ne gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler kırmızı halıdan geçerek gazetecilere poz verdi. CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ DE KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ Kırmızı halıda kıyafetleriyle göze çarpan ünlü isimlerin yanı sıra bazı davetliler sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geceye sevgilisi Defne Samyeli ve oyuncu Ozan Güven'le birlikte gelen Cem Yılmaz, 'Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum' dedi. Yılmaz'ın bir süre önce ayrıldığı eski eşi Ahu Yağtu da, Yılmaz'ın ardından kırmızı halıdan geçerek tören alanına girdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da eşi Sevim Karaloğlu'yla birlikte kırmızı halıdan geçti. Vali Karaloğlu, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin çok önemli olduğuna değindi.