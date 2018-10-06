Kırmızı halıda şıklık yarışı!

Geceye sevgilisi Defne Samyeli ve oyuncu Ozan Güven'le birlikte gelen Cem Yılmaz, "Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" dedi. Yılmaz'ın bir süre önce ayrıldığı eski eşi Ahu Yağtu da, Yılmaz'ın ardından kırmızı halıdan geçerek tören alanına girdi.