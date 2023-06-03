Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:46
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
14:46
Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...
Bilindiği üzere İngiliz kraliyet ailesinden biri olmanın avantajları çoktur, ancak arka planda her şey dışardan gözüktüğü gibi midir? İhtişamlı gözüken taçlara, tahta, mücevherlere, kıyafetlere sahip olmak anlatıldığı kadar hayal üstü müdür? O tahta oturmanın sonsuza dek karanlıkta kalan gölgeli tarafları var mıdır? İşlerin yolunda gitmesi için dünyanın en ünlü ailesinin, uzun süredir devam eden geleneklere ve bir sürü tuhaf, saçma kurallara uymak zorunda olduğunu biliyor muydunuz? İşte, gariplikte bir diğerini asla geride bırakmayacak birbirinden değişik kurallar listesi…