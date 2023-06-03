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Haberler Galeri Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 14:46

Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...

Bilindiği üzere İngiliz kraliyet ailesinden biri olmanın avantajları çoktur, ancak arka planda her şey dışardan gözüktüğü gibi midir? İhtişamlı gözüken taçlara, tahta, mücevherlere, kıyafetlere sahip olmak anlatıldığı kadar hayal üstü müdür? O tahta oturmanın sonsuza dek karanlıkta kalan gölgeli tarafları var mıdır? İşlerin yolunda gitmesi için dünyanın en ünlü ailesinin, uzun süredir devam eden geleneklere ve bir sürü tuhaf, saçma kurallara uymak zorunda olduğunu biliyor muydunuz? İşte, gariplikte bir diğerini asla geride bırakmayacak birbirinden değişik kurallar listesi…

Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...

İngiliz kraliyet ailesinin uyması gereken bir sürü garip ve katı kuralları vardır. Gardırop kodlarından, kraliyet köpeği corgis'e, seyahat sırasında yanlarına siyah kıyafet alma zorunluğuna, yasaklı masa oyunlarına ve aradaki bir sürü uyulması zorunlu kurallar. Bu gelenekler ve tuhaf kuralları sorgulamaları ve itiraz etmeleri imkansızdır.

Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...
1. KRALİYET AİLESİ İMZA VEREMEZ
Hiçbir kraliyet imzasını hatıra olarak almak istediniz mi? Kötü haberlerimiz var. İngiliz monarşisinde hiç kimsenin imza vermesine izin verilmiyor. Bu önlemlerin yapılmasının arkasındaki mantık tamamen sahteciliğin önüne geçmek için.
Tüm kraliyet üyeleri dolandırıcılıkla mücadele politikasını takip etmelidir. Geçmişte imzası istendiğinde Kral Charles, "Üzgünüm, bunu yapmama izin vermiyorlar" diyerek kibarca reddetmişti. Bu kuralın 1900'lere kadar gittiğine inanılıyor ve kraliyetin mahremiyetini ve güvenliğini de güvence altına almak için düzenlendiği düşünülüyor.
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Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...
2. ÇAY İÇME PROTOKOLÜ
Çaydan bahsetmezsek İngiliz kraliyet ailesi protokollerinin en önemlisi eksik kalır! Tabii ki, Kraliyet ailesinde çay fincanından çay yudumlamanın tek ve sadece doğru bir yolu vardır. Başparmak ve işaret parmağı ile çay fincanı kulpundan, orta parmak ile alt kısmından tutmak gerekir.
Kraliyet kadınları, çaylarını yudumlarken, çirkin ve kaba olarak kabul edilen çay fincanlarının her tarafına ruj bulaşmaması için aynı noktadan yudum almayı unutmamalıdır. Kraliyet ailesinin çay servis şekline gelince, sadece kaliteli porselenler uygundur ve fincanlara her zaman tabaklar eşlik eder.
Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...
3. HÜKÜMDAR YABANCI BİR TAHTA OTURAMAZ
Kraliçe Elizabeth, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde geçen "Game of Thrones" setine bir ziyarette bulunmuştu. Dizi, Kuzey İrlanda halkı için binlerce iş imkânı sağlamış ve Kraliçe Elizabeth 'te bunların karşılığını vermenin bir yolu olarak dizinin yaratıcıları ve oyuncu kadrosuyla bir araya gelmişti. Demir Taht'a oturması teklif edildiğinde, Kraliçe kibarca reddetti.
Çok gıpta ile bakıla, herkesin oturmak için sıraya girdiği Demir Taht olsa bile hükümdarın yabancı bir tahta oturamayacağı ortaya çıktı. Bu kuralın arkasındaki mantık, eğer bir hükümdar başka bir tahta oturursa, bu pratik olan bir egemenlik iddiası olacaktır, bu bir ihlaldir şeklinde açıklanmıştır.
Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...

4. MONTLAR DAİMA ÜZERİNDE KALMALI
Kate Middleton'ın bir moda ikonu olarak statüsü tartışılmaz elbette. Elbise ve aksesuarlardan çok sevdiğimiz modaya uygun kabanlara kadar her kıyafet dolabında mevcut. Moda kıskançlığının yanı sıra, Kate'in montları içeride giyerken fotoğraflandığında sohbeti ateşledi. Ne oluyor? Görünüşe göre İngiliz kraliyet protokolü, kıdemli kadın kraliyet üyelerinin toplum içinde bir paltoyu çıkarmasını uygunsuz buluyor.
Havanın bir palto gerektirdiğinden emin olsan iyi olur. Ceket, durum ne olursa olsun, halka açık nişanlar için üzerinde kalmalıdır. Bu ceket düzenlemesi tamamen gelenekle ilgilidir. Bu onların kıyafetlerinin bir parçası ve onlardan beklenen de bu.

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