Bütün dünya bunu konuşuyor! İngiliz Kraliyet Ailesindeki bu kural sosyal medyayı ikiye böldü: Çıplak bacak üzerine...

1. KRALİYET AİLESİ İMZA VEREMEZ

Hiçbir kraliyet imzasını hatıra olarak almak istediniz mi? Kötü haberlerimiz var. İngiliz monarşisinde hiç kimsenin imza vermesine izin verilmiyor. Bu önlemlerin yapılmasının arkasındaki mantık tamamen sahteciliğin önüne geçmek için.

Tüm kraliyet üyeleri dolandırıcılıkla mücadele politikasını takip etmelidir. Geçmişte imzası istendiğinde Kral Charles, "Üzgünüm, bunu yapmama izin vermiyorlar" diyerek kibarca reddetmişti. Bu kuralın 1900'lere kadar gittiğine inanılıyor ve kraliyetin mahremiyetini ve güvenliğini de güvence altına almak için düzenlendiği düşünülüyor.